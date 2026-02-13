  1. Clients Privés
JO 2026 - Hockey sur glace La Finlande rectifie le tir et bat la Suède 4-1

ATS

13.2.2026 - 14:54

La Finlande a remporté le derby nordique du groupe B du tournoi olympique. Le tenant du titre a en effet battu la Suède 4-1 vendredi à Milan.

Le derby nordique a tourné à l'avantage de la Finlande
Le derby nordique a tourné à l'avantage de la Finlande
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.02.2026, 14:54

13.02.2026, 15:01

Les Finlandais ont ainsi rectifié le tir après leur défaite initiale (4-1) contre la Slovaquie jeudi. Ils ont pris l'avantage durant la première période grâce à Matinpalo (8e) et Lundell (16e). Les Suédois ont répliqué en supériorité numérique grâce à Dahlin (25e).

JO 2026 - Hockey sur glace. Surprise à Milan : la Slovaquie surprend la Finlande d’entrée

JO 2026 - Hockey sur glaceSurprise à Milan : la Slovaquie surprend la Finlande d’entrée

Les champions olympiques ont repris deux longueurs d'avance en marquant par Armia (33e) alors qu'ils évoluaient pourtant à quatre contre cinq. Malgré plusieurs occasions, la Suède n'a pas réussi à revenir dans la partie, encaissant même un quatrième but de Rantanen à 35 secondes de la sirène, alors que le gardien Gustavsson était sorti.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Slovaquie s'est chichement imposée 3-2 face à l'Italie. Cela lui permet de figurer en tête du groupe avec le maximum de six points. La Suède et la Finlande en comptent trois et l'Italie zéro.

