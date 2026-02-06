La Genevoise Laure Meriguet et l'équipe de Suisse entament leur tournoi olympique ce vendredi. ATS

L'équipe de Suisse féminine commence son tournoi olympique vendredi après-midi (14h40) contre la République Tchèque à Milan. Un adversaire qui semble plus fort que la Suisse en ce moment.

Keystone-SDA ATS

La sélection de Colin Müller veut faire aussi bien qu'il y a quatre ans en Chine. La Suisse avait atteint les demi-finales et s'était inclinée face au Canada (10-3). Lors du match pour le bronze, les Suissesses avaient été battues 4-0 par les Finlandaises.

En quatre ans, plusieurs choses ont changé. Si Canadiennes et Américaines dominent outrageusement, le niveau européen a évolué. Lors du dernier Championnat du monde en République Tchèque, les locales avaient infligé deux revers aux Helvètes, 3-0 en poule et un sévère 7-0 en quart de finale. Quant à la Suède, elle s'affirme de plus en plus et a même remporté la dernière édition de l'Euro Hockey Tour devant la Tchéquie, la Suisse et la Finlande.

Le duo Müller-Stalder

Comme d'habitude, la Suisse va s'appuyer sur Alina Müller qui dispute sa troisième saison en PWHL avec Boston. La Zurichoise de 27 ans, bronzée à Sotchi à l'âge de 15 ans, conduira la première ligne avec Lara Stalder, la Lucernoise de 31 ans qui terrorise la SWHL helvétique avec 53 points en 27 matches avec Zoug.

La défenseure tessinoise Nicole Vallerio, partie en PWHL à New York, possède également une jolie expérience malgré ses 24 ans. Et la jeune Naemi Herzig, 18 ans, compte presque un point par match en NCAA, le programme des universités américaines.

Après ce match d'ouverture face aux Tchèques, les Suissesses affronteront le Canada vendredi soir (21h10). Puis dimanche et lundi soir, ce sera au tour des Etats-Unis et de la Finlande. Pour rappel, les résultats de ce tour servent juste à classer les équipes avant les quarts de finale. L'équipe qui finit troisième aura la chance de défier l'un des trois qualifiés de l'autre groupe. Si la Suisse termine 4e ou 5e, elle jouera contre la nation classée 5e ou 4e. Donc très vraisemblalement soit la République Tchèque, soit la Finlande.