National League Servette victime d’un véritable «hold-up» aux Vernets

ATS

26.1.2026 - 22:18

Genève-Servette n'a pas été récompensé de ses efforts lundi en National League.

Keystone-SDA

26.01.2026, 22:18

26.01.2026, 23:41

Largement dominateurs, les hommes du coach Ville Peltonen se sont inclinés 4-3 après prolongation face à Ambri-Piotta, qui revient ainsi à deux points du 12e Kloten.

National League. Lausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

National LeagueLausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

Le GSHC, qui restait sur cinq succès de rang à domicile et avait gagné huit de ses neuf dernières parties en championnat, n'a pas su «tuer» le match dans les deux premiers tiers. Markus Granlund et Cie ont ainsi cadré 28 tirs dans les 40 premières minutes de jeu contre 13 pour leurs adversaires, mais ne menaient que 2-1.

Ambri-Piotta tranchant

Les Genevois, qui avaient même logiquement pris deux longueurs d'avance sur des réussites de Granlund (25e, 1-0) et de Vili Saarijärvi (27e, 2-0), ont vu Ambri-Piotta égaliser à 2-2 en supériorité numérique à la 45e. Ce but les a réveillés, et ils ont repris l'avantage à la 48e grâce à Jan Rutta.

National League. Fribourg enfonce un Lausanne en panne, Genève ne s’arrête plus

National LeagueFribourg enfonce un Lausanne en panne, Genève ne s’arrête plus

Mais Ambri-Piotta, qui restait sur trois défaites consécutives, n'a rien lâché. Les Léventins sont revenus à 3-3 à 2'40 de la fin du temps réglementaire. Le trio Granlund-Manninen-Saarijärvi leur a donné le tournis à l'entame de la prolongation, mais ils ont forcé la décision sur un contre conclu par Alex Formenton après 1'47 en «overtime».

