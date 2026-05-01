Horaire, parcours : tout sur la grande parade du titre à Fribourg

La grande parade pour célébrer le premier titre de champion suisse de hockey sur glace de Gottéron se déroulera samedi à Fribourg, de 16h00 à 18h00. La manifestation, qui prolongera les festivités de jeudi soir et de la nuit, pourrait attirer jusqu'à 50'000 personnes.

Le capitaine Julien Sprunger présentera à nouveau la coupe aux supporters. KEYSTONE

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L'équipe victorieuse, qui a gagné son titre contre Davos, avec un dernier match disputé dans les Grisons, pourra ainsi rencontrer la population fribourgeoise, sachant qu'elle jouit d'une forte implantation dans le canton. Le cortège s'ébranlera à partir de la rue de Rome, à proximité du site Miséricorde de l'Université.

L'itinéraire empruntera ensuite la rue de l'Hôpital, l'emblématique place Georges-Python, la route des Alpes, la place de la Grenette et la rue de Morat pour arriver à la place du Fair-Play, à côté de la BCF Arena, la patinoire de Fribourg-Gottéron, à Saint-Léonard. Le terme du parcours sera le théâtre d'une cérémonie.

Billet TPF à 5 francs

Des restrictions de circulation seront engagées en ville de Fribourg, a indiqué vendredi la Police cantonale dans un communiqué. Celle-ci prie par ailleurs les usagers de la route d'éviter tout le secteur, en se conformant à la signalisation et en suivant les directives du personnel de sécurité.

Au-delà, la police recommande «vivement» au public de privilégier les transports publics. Il faut dire que le trafic sera «fortement» perturbé tout au long du parcours et aux abords de la patinoire. Pour l'occasion, les Transports publics fribourgeois (TPF) proposent un billet à 5 francs, valable dans tout le canton.

«Fête des champions», le déroulement : 16h00 : départ parade

Itinéraire : rue de Rome - route des Alpes - place de la Grenette - rue de Morat - place du Fair-Play

18h00 env. : cérémonie place du Fair-Play Montre plus

Le dispositif, conduit par la Police cantonale, est déployé en collaboration avec le HC Fribourg-Gottéron, la Ville de Fribourg et la Préfecture de la Sarine, avec l’appui des pompiers du Bataillon Sarine, des services d'ambulance du SAS, de la Police locale et des TPF. L’usage d’engins pyrotechniques est strictement interdit.