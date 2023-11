«Il a manqué beaucoup de choses et c’est inacceptable»

Leader de National League, Fribourg-Gottéron a subi pour la première fois de la saison deux défaites de suite. Le coach Christian Dubé explique le secret du succès des Dragons tout en lançant un avertissement.

Christian Dubé n’a pas mâché ses mots. KEYSTONE

Le technicien québécois est resté calme en apparence, mais ses mots après la défaite 2-1 après prolongation mardi à Bienne étaient tranchants. «Quand on ne joue que 20 minutes, quand on n'a pas envie, on ne peut pas gagner», a-t-il reproché à ses joueurs.

Si la défaite 3-1 à domicile samedi contre son premier poursuivant, les Zurich Lions, n'était pas encore inquiétante, la piètre performance chez le finaliste des play-off 2023, fortement diminué ces dernières semaines, pose déjà plus de questions.

«Un tel match peut arriver, mais il ne doit pas se produire trop souvent», a poursuivi Christian Dubé. «Il a manqué beaucoup de choses. Le fait qu'on ait obtenu un point tient du miracle. C'est inacceptable».

Dubé sait qu'il doit maintenant faire attention à ne pas gâcher le brillant début de saison. Car Fribourg-Gottéron se porte formidablement bien, après avoir manqué le top 6 la saison dernière, puis les quarts de finale des play-off.

Plus équilibré qu'il y a un an

«Nous sommes plus équilibrés et avons plus de joueurs qui peuvent faire la différence», a souligné Christian Dubé pour expliquer ce bon départ avec 15 victoires sur les 20 premiers matches. Selon lui, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé il y a deux ans, lorsque Fribourg a terminé la qualification en 2e position et n'a échoué qu'en demi-finale des play-off face aux ZSC Lions.

Les chiffres étayent sa théorie. Pas moins de six joueurs ont déjà marqué quatre buts ou plus, neuf d'entre eux ont au moins dix points au compteur. De plus, Gottéron déplore jusqu'à présent très peu de blessés.

La saison dernière, Marcus Sörensen avait par exemple manqué presque un tiers des matches. Or, le virevoltant Suédois déploie désormais tout son potentiel et est le meilleur buteur de la ligue avec treize buts. Le fantasque Chris DiDomenico s'illustre lui aussi mieux dans le système de Dubé qu'à Berne.

Le deuxième printemps de Berra

Enfin, le gardien Reto Berra s'est mieux remis de son opération du dos qu'on ne l'espérait. A 36 ans, le Zurichois affiche un excellent taux d'arrêts de 93,24%. Ironiquement, seul Connor Hughes, qui l'a suppléé la saison dernière à Fribourg pour obtenir un contrat lucratif à Lausanne, fait mieux. Mais Berra n'a encaissé que 1,79 but par match. Preuve de l'excellent travail défensif, auquel contribue le nouveau défenseur suédois Andreas Borgman.

L'entraîneur Dubé a donc toutes les raisons d'être également satisfait du directeur sportif Dubé. Le double mandat que Dubé avait assumé après le licenciement de l'entraîneur en chef Mark French en octobre 2019 prendra toutefois bientôt fin, le club étant à la recherche d'un nouveau responsable sportif.

Se racheter contre Langnau

La tâche de Christian Dubé est désormais de remettre son équipe sur les bons rails, de préférence dès samedi à domicile contre les Langnau Tigers. Il a constaté contre Bienne une certaine fatigue mentale après un week-end éprouvant sur le plan émotionnel et physique, avec la victoire chez le champion Genève-Servette, auparavant invaincu à domicile, et le duel contre le «Z».

Une chose est claire, selon Dubé: «Il faut faire attention à ne pas penser que l'on peut jouer sur un patin et gagner». Langnau est un adversaire qui risque encore une fois d'être sous-estimé. Le coach avait tout de même trois jours pour secouer ses joueurs afin d'éviter une troisième défaite consécutive. Viendra ensuite la première pause de l'équipe nationale pour recharger les batteries.

par Marcel Hauck

ck, ats