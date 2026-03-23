Des blessures, des remous internes et surtout un adversaire peu maniable et qui n'a rien à perdre: 2e de la qualification, Fribourg-Gottéron se trouve mené 2-0 dans son quart de finale des play-off contre les Rapperswil-Jona Lakers.

Roger Rönnberg et ses joueurs ont vécu une soirée compliquée à Rapperswil dimanche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Roger Rönnberg ne semble pour autant pas perdre son calme. «Il est encore trop tôt pour paniquer», a déclaré l'entraîneur suédois après la défaite 2-1 des Dragons dimanche soir à Rapperswil-Jona. Mais il n'empêche que les Fribourgeois, qui avaient amassé 100 points lors de la qualification, sont désormais le dos au mur.

Des blessures qui coûtent cher

Les blessures dans le secteur offensif offrent une première explication. Le meilleur attaquant de Gottéron, le Suédois Marcus Sörensen, est absent depuis début janvier. Ensuite, Sandro Schmid, le meilleur buteur suisse de l'équipe, s'est blessé à Berne lors du dernier match avant les play-off. Enfin, Attilio Biasca a été touché lors de l'Acte I du quart de finale, perdu 5-2 à domicile.

La saison est terminée pour Schmid. Pour Sörensen et Biasca, un espoir de les revoir bientôt sur la glace existe. Ces absences pèsent lourd. Malgré de nombreuses occasions, les Fribourgeois n'arrivent pas à marquer. Jusqu'ici, le jeune Jan Dorthe a inscrit le seul but d'un attaquant de Gottéron dans cette série, les deux autres étant l'oeuvre des défenseurs Yannick Rathgeb et Maximilian Streule. «Notre seul problème, c'est que le puck ne veut pas rentrer», a lancé Rönnberg, peut-être de manière un peu réductrice.

Les turbulences internes concernant le centre suédois Lucas Wallmark n'arrangent pas les choses. Avant le début des play-off, il a été révélé que le joueur désirait quitter le club, malgré un contrat encore valable, en raison de divergences avec son compatriote et entraîneur. Les informations en ce sens n'ont pas été démenties, même si, côté fribourgeois, on assure que Wallmark est totalement motivé. Dimanche, il a été le meilleur Dragon, mais sans réussite. Deux de ses tirs ont été renvoyés par le poteau.

Le fait que son équipe ait été meilleure dans l'Acte II, après un premier match à vite oublier, est la raison pour laquelle Rönnberg ne cède pas à la panique. «Je me suis déjà souvent trouvé dans de telles situations. Dès que la machine se mettra en route, les joueurs vont se détendre et tireront avec plus de confiance», a conclu celui qui a été deux fois champion de Suède et quatre fois vainqueur de la Champions Hockey League avec Frölunda.

Mais mardi soir, la pression sera maximale sur Gottéron contre des Lakers qui n'ont jamais été battus cette saison sur les bords de la Sarine...