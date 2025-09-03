Double finaliste malheureux de National League, à chaque fois battu par Zurich, Lausanne repart avec l'ambition d'être dans le top 6. Les Vaudois ont en outre prolongé le contrat du directeur sportif John Fust et annoncé la signature de Michael Fora pour 5 ans dès 2026.

Le président du LHC Jean-Luc Rochat, son CEO Chris Wolf et son directeur sportif John Fust. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est la sérénité, selon les mots de son président Jean-Luc Rochat, qui anime le quotidien du LHC. «Nous sommes en avance sur le plan de relance du club, a annoncé avec un grand sourire celui qui a succédé voici un an à Patrick de Preux. L'ambition maintenant c'est d'augmenter nos revenus et de diminuer nos charges.»

Le CEO du club, Chris Wolf, a lui aussi évoqué une reconstruction qui se passe bien: «Pour l'an 3, nous devons monter les standards et aller chercher l'excellence. Il faut maintenant gagner des titres et remplir la patinoire.»

Si Lausanne n'a pu atteindre son premier objectif malgré deux finales, le second est en bonne voie. L'an dernier, la patinoire a connu un taux de remplissage de 95%. Le but est bien entendu de faire mieux. Le club a choisi de bloquer la vente des abonnements à 6500, afin de proposer des billets à chaque match. «Nous aurions pu vendre 9000 abonnements, mais on ne fonctionne pas comme ça», résume Chris Wolf. Le premier match à Malley, agendé le 12 septembre contre Fribourg, affiche déjà guichets fermés.

Fust jusqu'en 2029, Fora dès 2026

Sportivement, le club annonce vouloir participer directement aux play-off et donc viser le top 6. Après deux finales perdues et avec plusieurs cadres qui ont quitté le club, Lausanne préfère une certaine prudence sans cacher des ambitions légitimes. «Mais on connaît tous la très grande densité de notre championnat», confie le directeur sportif, John Fust.

Un directeur sportif qui va pouvoir travailler sans s'inquiéter de son avenir immédiat, puisque le Canado-Suisse a prolongé son contrat avec le club vaudois jusqu'en 2029. A ce poste depuis novembre 2022, Fust disposait d'un contrat valable jusqu'à la fin de la saison.

Architecte du redressement du LHC après l'ère Svoboda, John Fust est récompensé pour son travail. Et s'il n'a pas été en mesure de conserver des cadres comme Glauser, Frick ou Jäger (à Davos pour 7 ans dès la saison prochaine), le directeur sportif a répondu à Jan Alston, son homologue grison, en allant chercher Michael Fora.

Le club vaudois a en effet mis sous contrat pour 5 ans, dès 2026, le défenseur tessinois de Davos. Celui qui aura 30 ans le 30 octobre va donc quitter les Grisons après quatre saisons. Le défenseur a disputé cinq Championnats du monde, dont les quatre derniers. Droitier, Fora a inscrit 15 points (6 buts) la saison passée avec le Rekordmeister.