National League «J’ai eu peur» : le pire évité de justesse lors de Genève - Ajoie

Nicolas Larchevêque

10.9.2025

Nouvel attaquant du Genève-Servette HC, Jimmy Vesey a été blessé au visage après un coup de patin involontaire mardi en National League.

Jimmy Vesey a été blessé au visage après un coup de patin involontaire mardi.
Jimmy Vesey a été blessé au visage après un coup de patin involontaire mardi.
IMAGO/Sports Press Photo

Rédaction blue Sport

10.09.2025, 12:15

10.09.2025, 12:59

Jimmy Vesey s’est fait une belle frayeur pour sa première apparition dans le championnat suisse de hockey sur glace. Mardi soir face au HC Ajoie, le nouvel attaquant américain de Genève-Servette a en effet reçu un coup de patin au visage. 

Alors qu’on jouait la 52e minute de jeu et que les Aigles évoluaient en supériorité numérique, le joueur de 32 ans s’est effondré sur la glace des Vernets et a jeté un froid dans la patinoire. Sur les ralentis télévisés, on peut ainsi voir la lame de l’Ajoulot Jannik Fischer heurter involontairement la joue et frôler l’œil du numéro 16 genevois.

«J’ai eu peur»

Rapidement pris en charge par le staff médical, Vesey a pu regagner les vestiaires par ses propres moyens. Heureusement pour lui, «c’est plus de peur que de mal», comme il l’a confié auprès du «Blick» à l’issue de la rencontre remportée 5-3 par son équipe.

«Ce n'est pas si grave, je vais bien. (...) J'ai reçu ce patin tout près de mon œil, j'ai eu peur», a ajouté celui qui a inscrit le 2-1 à la 30e minute. Ce dernier est même réapparu sur le banc des Grenat et devant les caméras, avec la pommette gauche bien amochée.

