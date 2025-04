Le Lausanne HC et les Zurich Lions se retrouvent en finale des play-off de National League. Battus en sept matches l’année passée, les Vaudois rêvent de prendre une cinglante revanche sur les Zurichois. Ancien joueur du LHC et de Fribourg-Gottéron notamment, Laurent Meunier fait le point avant cette série qui promet de faire des étincelles.

Deux lions : un seul trône Après des demi-finales folles, entre hauts et bas, le LHC et les ZSC Lions se retrouvent en finale… Un certain goût de déjà-vu. 14.04.2025

En demi-finale face à Fribourg, Lausanne a été mené 3-1 avant de finalement passer l’épaule. Quel a été le tournant dans cette série ?

«Le moment charnière de cette série a été la blessure de Lucas Wallmark lors de l’acte II. Même si Fribourg est parvenu à rester en vie pendant quelques matches, on voit que l’équipe n’a pas réussi à compenser son absence sur le plan offensif au fur et à mesure que la série se prolongeait. Finalement, on peut dire que le forfait du Suédois a été rédhibitoire.»

En finale, les Lausannois devront se coltiner les Zurich Lions pour une revanche de l’année passée. Pourront-ils surfer sur ces trois succès consécutifs acquis contre Fribourg ?

«Même s’ils ont mieux joué à la fin de la série contre Fribourg, je ne vois pas les Vaudois créer la surprise. Certes, ces derniers possèdent un mental énorme et ont aussi l’expérience d’une finale, mais ils doivent composer avec un trop grand nombre de joueurs blessés. En outre, Zurich est vraiment une équipe qui monte en puissance depuis le début de ces play-off. La tâche des Lausannois s’annonce donc très compliquée.»

«Kevin Pasche devra être exceptionnel dans ses buts» Laurent Meunier Ancien joueur du LHC

Avant cette finale, Lausanne a disputé 14 matches de play-off contre 11 pour Zurich. Quel impact aura la fraîcheur physique au cours de ce duel pour le titre ?

«La fraîcheur physique a un impact très important à ce stade de la compétition. Au-delà de la fatigue et comme je l’ai dit auparavant, Lausanne risque de beaucoup souffrir à cause des absences. Contre une équipe du calibre de Zurich, cela pourrait rendre la mission des Vaudois encore plus délicate.»

Quels sont les atouts du LHC ?

«Tout d’abord, Kevin Pasche devra être exceptionnel dans ses buts. On voit qu’il monte en puissance depuis trois matches même s’il possède encore quelques lacunes, quand les pucks sont dans les airs notamment. Ensuite, Lausanne devra aussi se montrer clinique en attaque comme lors du dernier duel contre Fribourg. Ils devront également minimiser leur temps en zone défensive en étant efficace dans leur transition entre la défense et l’attaque. Enfin, il sera nécessaire de bien contenir les Zurichois dans la mesure où ils sont redoutables quand ils ont de longues possessions offensives.»

Les hommes de Geoff Ward sont-ils mieux armés pour prendre prendre leur revanche sur l’armada zurichoise ?

«Malgré l’avantage de la glace, je crois qu’ils sont moins bien armés que l’année dernière. En effet, j’ai quand même l’impression que certains joueurs vaudois sont dans le dur.»

Souverains depuis le début des play-off, les Zurichois semblent incontournables. Les joueurs de Marco Bayer ont-ils tout de même des faiblesses ?

«Zurich n’a pas vraiment de faiblesses. Leur gardien peut commettre parfois quelques erreurs, mais dans l’ensemble il se montre assez solide. Défensivement et offensivement, ils ont également de très bons joueurs. Ils n’ont d’ailleurs pas gagné la Ligue des champions pour rien.»

Pour terminer, quel est votre pronostic avant cette finale ?

«Pour moi, Zurich va s’imposer 4-1 ou éventuelement 4-2. Quoiqu’il en soit, je vois quand même Lausanne remporter un match dans sa patinoire.»