National League Du renfort offensif inattendu pour Fribourg-Gottéron

ATS

14.1.2026 - 12:22

L'attaquant Jamiro Reber quitte le club de première division suédoise HV71 avec effet immédiat mercredi pour rejoindre Fribourg en National League. Il avait déjà signé un contrat de deux ans valable dès cet été.

Jamiro Reber vient de disputer le Mondial M20 avec la Suisse.
Jamiro Reber vient de disputer le Mondial M20 avec la Suisse.
IMAGO/Icon Sportswire

Keystone-SDA

14.01.2026, 12:22

Jamiro Reber a expliqué dans le communiqué de l'équipe suédoise mercredi qu'il ressentait «le besoin de se rapprocher de sa famille et de s'installer en Suisse». En 69 matches de SHL avec HV71, le Suisse de 19 ans a réalisé onze buts, dont trois cette saison, et sept assists.

National League. Un espoir helvétique signe pour deux ans à Fribourg

National LeagueUn espoir helvétique signe pour deux ans à Fribourg

Aligné lors du Mondial M20 à St-Paul avec la sélection suisse, l'Emmentalois y avait marqué à deux reprises et effectué une passe décisive. Il est désormais à disposition de Gottéron, actuel 2e du championnat.

Gerd Zenhäusern. «Fribourg-Gottéron n’est pas encore un prétendant au titre»

Gerd Zenhäusern«Fribourg-Gottéron n’est pas encore un prétendant au titre»

