Jan Cadieux est le nouvel entraîneur de l’équipe de Suisse M20. Agé de 44 ans, l’ancien mentor du Genève-Servette HC assumera ses nouvelles fonctions dès le mois de mai. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2026.

✍🏼 Swiss Ice Hockey freut sich mitzuteilen, dass Jan Cadieux ab Anfang Mai 2025 die Position des Head Coach der U20-Nationalmannschaft der Herren übernimmt. Die SIHF und der bald 45-Jährige haben einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben.



Keystone-SDA ATS

«Nous sommes convaincus que Jan est la personne idéale pour porter notre équipe nationale M20 au prochain niveau. Ses nombreuses années d’expérience, sa ligne claire et ses qualités humaines sont un enrichissement précieux pour l’équipe, déclare Lars Weibel, Director Sport de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF). Jan fera en outre partie du staff de l’équipe nationale A, aussi bien lors des prochains Mondiaux au Danemark et en Suède que lors des Jeux olympiques 2026 et du Championnat du monde en Suisse la même année.»

A la tête des M20, Jan Cadieux bénéficiera du concours de son prédécesseur Marcel Jenni. Ce dernier figurera également dans le staff de Patrick Fischer lors des prochains mondiaux de l’équipe A.