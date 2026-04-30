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NHL Menés 3-2, Janis Moser et Tampa dos au mur

ATS

30.4.2026 - 08:18

Le Lightning de Tampa Bay est le dos au mur au 1er tour des play-off de NHL. L'équipe de Janis Moser a perdu l'acte V contre Montréal mercredi en Floride et se retrouve mené 3-2 dans cette série.

Keystone-SDA

30.04.2026, 08:18

30.04.2026, 08:28

Le défenseur seelandais et ses coéquipiers se sont inclinés sur une réussite du Français Alexandre Texier tombée en tout début de troisième période. La domination du Lightning jusqu'à la fin du match ne lui a pas permis d'inverser la tendance.

Avec 20'33 de temps de glace, Moser a été le deuxième défenseur le plus utilisé par son entraîneur Jon Cooper. Il n'a pas inscrit son nom sur la feuille des compteurs mais a terminé avec un bilan de +1.

Mené 3-2, Tampa Bay a également perdu l'avantage de la glace et Montréal aura l'occasion de conclure l'affaire vendredi devant ses partisans. Le CH cherche à rallier le 2e tour des play-off pour la première fois depuis 2021.

Les Flyers de Philadelphie ont quant à eux obtenu leur billet pour le 2e tour mercredi en écartant les Penguins de Pittbsurgh, au terme d'un sixième match remporté 1-0. L'unique but de cette partie est tombé après 17 minutes de prolongation, de la canne de Cam York.

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