Janis Moser a su s'imposer au sein du Lightning de Tampa Bay et regarde résolument vers le haut avec la franchise floridienne. Le défenseur biennois de 25 ans estime que l'équipe, 3e de la saison régulière à l'Est, a les moyens de viser le titre.

Janis Moser est devenu l’une des pierres angulaires du Lightning de Tampa Bay. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Janis Moser s'est confié par visioconférence à Keystone-ATS au sortir d'une séance de préparation avec un coach mental. Le genre de «thérapie» qui peut faire la différence lorsque tout se joue sur des détails, comme lors des séries finales, que Tampa Bay a abordées par une défaite (3-4 après prolongation) contre Montréal, dimanche. Un revers à domicile qu'il conviendra d'effacer au plus vite.

Le travail mental, qui consiste par exemple à gérer les pensées négatives, joue un rôle important pour Moser. Depuis ses débuts en juniors, il a toujours fait partie des poids plume et des petits gabarits, des handicaps – sur le papier du moins – qu'il lui a fallu compenser autrement. Il a su puiser dans cette particularité des ressources pour grandir «autrement», au point de réussir à passer l'épaule précocément. A 17 ans déjà, il faisait ses débuts en National League avec Bienne et n'a pas attendu de fêter ses 19 ans pour revêtir le maillot de l'équipe nationale.

Janis Moser a été «drafté» en 2021 par les Coyotes de l'Aarizona en 60e position, pour lesquels il a effectué ses débuts en NHL le 15 décembre de la même année. Aujourd'hui, il dispute sa deuxième saison sous les couleurs du Lightning de Tampa Bay.

Solide et efficace

Certains spécialistes le considèrent comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il a conclu la saison régulière sur un différentiel de +41, une statistique impressionnante. Seuls six joueurs ont fait mieux cette saison.

«Vu mon rôle dans l'équipe, cette statistique reflète bien si je réussis ou pas dans ce que j'entreprends», confie le Biennois. Pour rappel, le différentiel (ou bilan +/-) est est un chiffre mesurant la différence de buts lorsqu'un joueur en particulier est sur la glace (un joueur obtient un +1 lorsqu'il est sur la glace et que son équipe marque un but).

Janis Moser estime avoir gagné en régularité et en vitesse dans la lecture du jeu, tout en accumulant une expérience précieuse. Il a endossé davantage de responsabilités en raison des blessures des défenseurs vedettes Victor Hedman et Ryan McDonagh. A Tampa Bay, seul Darren Raddysh (avec une stat' de 22'41) a obtenu davantage de temps de jeu que le Seelandais (21'34).

«Cette un peu notre gomme», a expliqué durant la saison le coach John Cooper. «Quand quelque chose ne va pas dans l'équipe, il efface la faute. C'est génial de pouvoir s'appuyer sur lui en défense. C'est un joueur discret, complet.»

Très joli contrat

Ces qualités se répercutent sur la fiche de paie. Moser a signé en décembre un contrat de huit ans pour un salaire total de 54 millions de dollars.

«Quand tu as la chance d'évoluer dans une telle équipe et dans une ville comme Tampa, il apparaît clairement assez vite que tu veux y rester aussi longtemps que possible», témoigne l'intéressé. De son appartement situé dans la zone aisée de Sparkman Wharf, au bord de l'eau, un endroit prisé et animé, le joueur jouit d'une vue magnifique à même de renforcer encore sa motivation.

Il s'agira cette année de faire mieux que la saison passée, où le Lightning avait été sorti au 1er tour des play-off et après cinq matches par les Florida Panthers, vainqueurs quelques semaines plus tard de la Coupe Stanley. Tampa Bay a bouclé la saison régulière avec 106 points. A l'Est, seuls Carolina Hurricanes (113) et les Buffalo Sabres (109) ont fait mieux.

L'équipe de Janis Moser aligne pas moins de sept joueurs ayant remporté deux fois la Coupe Stanley. Presque tous ont réalisé ce doublé sous les couleurs de la franchise floridienne, qui a soulevé le trophée en 2020 et 2021. Le Russe Nikita Kucherov et le Canadien Connor McDavid sont les moteurs de l'équipe, avec respectivement 130 et 138 points lors de la phase qualificative.

«Nous avons beaucoup de joueurs qui savent exactement quoi faire dans les moments clés. On a naturellement toujours besoin d'un peu de chance, par exemple pour éviter les blessures. Mais tous les ingrédients sont là. A nous de concrétiser.»