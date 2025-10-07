Quatre ans après la fin de sa carrière, Luca Sbisa (35 ans) joue les mentors. Le Zougois aide les jeunes défenseurs sur la voie les menant à la NHL.

Luca Sbisa sous le maillot des Jets de Winnipeg en 2019. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Sbisa réside à Nashville, où il va bientôt emménager avec sa femme et ses trois enfants dans une nouvelle maison sise à proximité de celle de Roman Josi, le capitaine bernois des Predators. Tous deux entretiennent de fréquents contacts, quand le temps le leur permet.

Bien qu'il ne joue plus, Sbisa reste très occupé. Depuis août 2022, il travaille comme entraîneur du développement au sein des San Jose Sharks, après avoir rempli une fonction similaire durant un an avec les Anaheim Ducks, dont il avait porté le maillot de 2009 à 2014.

Vie de famille

Il a quitté son travail chez les Ducks quand le manager de la franchise a voulu augmenter son temps de travail. «Je ne fais pas ce job pour l'argent, mais pour aider les jeunes joueurs», a expliqué Sbisa à Keystone-ATS. Le principal pour lui est d'avoir assez de temps à consacrer à la vie de famille. C'est pourquoi il a quitté Anaheim pour San Jose.

Que fait-il concrètement dans sa tâche? Il suit les carrières des jeunes défenseurs draftés par les Sharks, qui évoluent chez les juniors ou dans les ligues mineures. Il va voir leurs matches et les analyse avec les intéressés, à qui il distribue des conseils sans langue de bois.

Il regarde notamment comment un joueur se comporte après une grosse erreur, quel est son langage corporel. «Je joue avec eux le rôle du grand frère», dit-il. Et si un parvient à évoluer en NHL, «c'est alors comme si mon fils y jouait.»

Grande expérience

Luca Sbisa dispose d'une grande expérience au plus haut niveau. Il a disputé 581 matches de NHL répartis durant 13 saisons. Ce chiffre aurait sans doute été bien plus important sans de nombreuses blessures. La dernière l'a forcé à mettre un terme à sa carrière: le 24 janvier 2021, il a subi une commotion après une violente charge lors de son premier et unique match avec Nashville.

Souffrant de vertiges, il a consulté de nombreux spécialistes, mais sans résultat tangible. Un nerf du système vestibulaire, notamment responsable de l'équilibre, a été atteint lors de la charge. Sbisa n'est toujours pas totalement remis.

Fierté

Quand son rythme cardiaque augmente, ses yeux deviennent lents, ce qui gêne sa perception. «Dans la vie quotidienne, je n'ai pas de problème. Mais il est évidemment exclu de jouer du hockey au plus haut niveau. Mais cela aurait pu être pire. Sur le moment, cela a fait mal de devoir arrêter, mais je suis fier de ma carrière.»

Les points d'orgue du parcours du défenseur suisse sont les Jeux olympiques 2010 à Vancouver, où il a rencontré sa future épouse, et la finale de la Coupe Stanley 2018 avec les Vegas Golden Knights, perdue 4-1 face aux Washington Capitals. «Cela me fait toujours mal quand je pense à cette finale. Gagner la Coupe Stanley était mon plus grand rêve.»