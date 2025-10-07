  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luca Sbisa «Il est exclu de jouer au hockey, mais cela aurait pu être pire»

ATS

7.10.2025 - 09:58

Quatre ans après la fin de sa carrière, Luca Sbisa (35 ans) joue les mentors. Le Zougois aide les jeunes défenseurs sur la voie les menant à la NHL.

Luca Sbisa sous le maillot des Jets de Winnipeg en 2019.
Luca Sbisa sous le maillot des Jets de Winnipeg en 2019.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.10.2025, 09:58

07.10.2025, 10:15

Sbisa réside à Nashville, où il va bientôt emménager avec sa femme et ses trois enfants dans une nouvelle maison sise à proximité de celle de Roman Josi, le capitaine bernois des Predators. Tous deux entretiennent de fréquents contacts, quand le temps le leur permet.

Bien qu'il ne joue plus, Sbisa reste très occupé. Depuis août 2022, il travaille comme entraîneur du développement au sein des San Jose Sharks, après avoir rempli une fonction similaire durant un an avec les Anaheim Ducks, dont il avait porté le maillot de 2009 à 2014.

Vie de famille

Il a quitté son travail chez les Ducks quand le manager de la franchise a voulu augmenter son temps de travail. «Je ne fais pas ce job pour l'argent, mais pour aider les jeunes joueurs», a expliqué Sbisa à Keystone-ATS. Le principal pour lui est d'avoir assez de temps à consacrer à la vie de famille. C'est pourquoi il a quitté Anaheim pour San Jose.

NHL. Nino Niederreiter : «Je trouve ça fou, et ça m'énerve»

NHLNino Niederreiter : «Je trouve ça fou, et ça m'énerve»

Que fait-il concrètement dans sa tâche? Il suit les carrières des jeunes défenseurs draftés par les Sharks, qui évoluent chez les juniors ou dans les ligues mineures. Il va voir leurs matches et les analyse avec les intéressés, à qui il distribue des conseils sans langue de bois.

Il regarde notamment comment un joueur se comporte après une grosse erreur, quel est son langage corporel. «Je joue avec eux le rôle du grand frère», dit-il. Et si un parvient à évoluer en NHL, «c'est alors comme si mon fils y jouait.»

Grande expérience

Luca Sbisa dispose d'une grande expérience au plus haut niveau. Il a disputé 581 matches de NHL répartis durant 13 saisons. Ce chiffre aurait sans doute été bien plus important sans de nombreuses blessures. La dernière l'a forcé à mettre un terme à sa carrière: le 24 janvier 2021, il a subi une commotion après une violente charge lors de son premier et unique match avec Nashville.

Souffrant de vertiges, il a consulté de nombreux spécialistes, mais sans résultat tangible. Un nerf du système vestibulaire, notamment responsable de l'équilibre, a été atteint lors de la charge. Sbisa n'est toujours pas totalement remis.

Fierté

Quand son rythme cardiaque augmente, ses yeux deviennent lents, ce qui gêne sa perception. «Dans la vie quotidienne, je n'ai pas de problème. Mais il est évidemment exclu de jouer du hockey au plus haut niveau. Mais cela aurait pu être pire. Sur le moment, cela a fait mal de devoir arrêter, mais je suis fier de ma carrière.»

Les points d'orgue du parcours du défenseur suisse sont les Jeux olympiques 2010 à Vancouver, où il a rencontré sa future épouse, et la finale de la Coupe Stanley 2018 avec les Vegas Golden Knights, perdue 4-1 face aux Washington Capitals. «Cela me fait toujours mal quand je pense à cette finale. Gagner la Coupe Stanley était mon plus grand rêve.»

Les plus lus

Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»
Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»
Trump «veut bien travailler avec les démocrates»... à une condition