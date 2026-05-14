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National League Jeremi Gerber ne poursuivra pas à Fribourg-Gottéron

ATS

14.5.2026 - 21:29

Fribourg-Gottéron a annoncé le départ de Jeremi Gerber ce jeudi. Après deux années passées chez les Dragons en National League, l'avenir de l'attaquant de 26 ans n'est pas encore connu.

Jeremi Gerber quitte Fribourg-Gottéron.
Jeremi Gerber quitte Fribourg-Gottéron.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

14.05.2026, 21:29

Arrivé de Lugano en 2024, l'Emmentalois a disputé 124 matches avec Fribourg pour 17 points inscrits, dont sept lors de la campagne de play-off qui a vu Gottéron devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire ce printemps. Gerber a notamment inscrit le but décisif lors de l'acte VI face à Davos en prolongation, permettant aux hommes de Roger Rönnberg de revenir à 3-3 dans la série.

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