Genève-Servette a de nouveau réussi à engager un joueur avec une solide expérience de la NHL. Les Aigles ont mis sous contrat pour deux ans l'attaquant américain Jimmy Vesey.

Un ancien de NHL débarque à Genève. IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA ATS

En neuf saisons de NHL, Vesey (32 ans) a disputé plus de 650 rencontres. C'est sous le maillot des New York Rangers que Vesey s'est montré le plus intéressant. Il a inscrit 16, 17 et 17 buts lors de ses trois premières saisons.

Cet ancien étudiant et capitaine à Harvard a joué avec Tyler Moy et Sean Malone, ancien joueur de Langnau.