Hockey sur glace La NHL «prudemment optimiste» sur la patinoire des JO à Milan

ATS

9.12.2025 - 13:55

La NHL s'est dite «prudemment optimiste» concernant les travaux de la patinoire des JO 2026 à Milan. La ligue nord-américaine a rappelé qu'elle pouvait encore retirer ses joueurs du tournoi olympique.

La construction de l'Arena Santa Giulia, ici photographiée le 24 octobre dernier, a pris plus de temps que prévu.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.12.2025, 13:55

09.12.2025, 14:02

«J'ai reçu des informations positives sur ce que (les organisateurs des JO) vont faire, sur ce que sera la prochaine étape, à quoi cela rassemblera, comment toutes les parties agissent», a déclaré lundi Bill Daly, le no 2 de la NHL à l'issue d'un conseil d'administration. «Toutes les informations que je reçois sont plus positives que négatives.»

«Les bâtiments sont supposés être prêts (en configuration olympique) d'ici au 2 février, nous avons encore le temps, mais les dernières informations, et j'étais à la table de cette réunion, sont positives», a insisté M. Daly.

Inauguration prévue le 9 janvier

A moins de deux mois du coup d'envoi des JO 2026, l'Arena Santa Giulia, une salle omnisport construite par un promoteur privé à Milan, est toujours en travaux.

Cette salle en configuration patinoire, d'une capacité de 15’000 places, devait être initialement livrée en décembre. Mais les travaux ont pris du retard et sa livraison aura lieu «en janvier», a assuré la semaine dernière le promoteur à l'AFP.

JO 2026. Les organisateurs défendent la conformité des patinoires

JO 2026Les organisateurs défendent la conformité des patinoires

Le comité d'organisation des JO 2026 a confirmé de son côté que la patinoire sera inaugurée le 9 janvier avec le premier des sept matches du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie, jusqu'au 11 janvier, qui serviront de «test-events».

«Nous allons dans la bonne direction et nous aurons un merveilleux cadre pour le hockey sur glace», a déclaré à l'AFP samedi le patron des JO 2026, Andrea Varnier.

Aucun plan B

M. Daly a confirmé qu'il n'existait pas de plan B pour accueillir les phases finales des tournois féminin et masculin, les matches de poules se déroulant dans une patinoire provisoire construite dans le palais des congrès et expositions de Rho, près de Milan.

S'il s'est voulu rassurant, le dirigeant de la ligue nord-américaine a continué à souffler le chaud et le froid sur ce tournoi qui doit voir les stars de la NHL faire leur retour aux JO pour la première fois depuis 2014.

«Si la glace est injouable, elle est injouable (...) C'est quelque chose qu'on saura en avance et cela deviendra un autre problème», a-t-il insisté. «Si les joueurs ont le sentiment que la glace n'est pas sûre, nous n'allons pas jouer, c'est aussi simple que cela», a conclu l'adjoint de l'emblématique «commissioner» Gary Bettman.

