Lausanne a obtenu un précieux succès en allant s'imposer 3-2 ap à Fribourg. Les Vaudois ont su tenir grâce à leur jeu en infériorité numérique.

Joel Genazzi, gauche, et les joueurs du LHC (ici lors de la fête de fin de saison du Lausanne HC) KEYSTONE

ATS

Dans un match, il y a très souvent des moments qui décident de l'issue finale. Cela peut être un but en infériorité numérique, en power-play ou à la fin d'un tiers. Cela peut aussi être une pénalité habilement «tuée». Et c'est justement ce qui s'est passé à Fribourg à la mi-match.

Lorsqu'Aurélien Marti a dû rejoindre les vestiaires après avoir écopé d'une pénalité de 5 minutes assortie d'une méconduite de match, Fribourg menait 2-1 et avait une chance en or de prendre définitivement les devants. En ne parvenant pas à marquer, les Dragons ont redonné du souffle aux Lions. «On a parlé de ça dans le vestiaire à la pause, raconte Joël Genazzi. Le fait de tuer cette pénalité, ça donne de la confiance, ça crée un momentum. On s'est encouragé en se disant qu'on pouvait le faire. On le savait. C'est un peu le «hockey spirit», si tu ne marques pas à 5 contre 3 ou lors d'une pénalité de 5 minutes, tu perds le match.»

Faire douter

Joël Genazzi parle d'expérience, comme s'il s'agissait d'une loi non écrite ou d'un scénario qui se joue de multiples fois. En tenant grâce à son box-play et un gardien qui n'a que peu relâché de pucks, le LHC a pu revenir dans le match et faire douter Fribourg.

«Après avoir encaissé beaucoup de buts ces derniers temps, on avait envie de se concentrer sur la défense et là on se prend deux buts rapidement, grimace le défenseur lausannois qui rejoue en attaque cette saison. Mais on a très bien réagi, Pasche a très bien joué. On n'a pas produit grand-chose offensivement, mais le box-play a bien tenu. Je ne sais pas si on a volé la victoire, mais on est fier parce que ça fait toujours plaisir de gagner à Fribourg.»

Pour les Vaudois, la suite se joue dimanche à domicile face à Langnau devant des estrades combles. Genazzi et ses coéquipiers sont conscients qu'il faudra éviter les pénalités stupides. «On a eu un entraînement de box-play ce soir, tant mieux, ironise-t-il. Mais à nous d'être mieux structurés dimanche contre Langnau, d'aller devant le goal adverse pour aller chercher ces punitions et avoir des power-plays.»

ats