Lausanne a annoncé vendredi la signature de Ray Fust, fils du directeur sportif John Fust. L'attaquant canado-suisse évoluait ces dernières années dans le championnat universitaire nord-américain.

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Agé de 23 ans, Ray Fust a été formé au LHC avant de partir aux Etats-Unis. La saison dernière, il a joué pour la Sacred Heart University à Fairfield, dans le Connecticut, inscrivant 18 points (8 buts, 10 assists) en 39 matches de NCAA.

«L'arrivée de Ray au Lausanne Hockey Club est une véritable plus-value pour l'équipe», se réjouit son père dans un communiqué. «Fort de son expérience dans les meilleures ligues amateures d'Amérique du Nord, il saura faire imposer son gabarit et son intelligence de jeu sur les patinoires de National League.»