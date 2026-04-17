  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Un nouveau joueur au LHC : John Fust engage... son fils !

ATS

17.4.2026 - 16:42

Lausanne a annoncé vendredi la signature de Ray Fust, fils du directeur sportif John Fust. L'attaquant canado-suisse évoluait ces dernières années dans le championnat universitaire nord-américain.

Keystone-SDA

17.04.2026, 16:42

Agé de 23 ans, Ray Fust a été formé au LHC avant de partir aux Etats-Unis. La saison dernière, il a joué pour la Sacred Heart University à Fairfield, dans le Connecticut, inscrivant 18 points (8 buts, 10 assists) en 39 matches de NCAA.

«L'arrivée de Ray au Lausanne Hockey Club est une véritable plus-value pour l'équipe», se réjouit son père dans un communiqué. «Fort de son expérience dans les meilleures ligues amateures d'Amérique du Nord, il saura faire imposer son gabarit et son intelligence de jeu sur les patinoires de National League.»

Les plus lus

La justice condamne «Doudou cross bitume» à de la prison ferme pour une vieille affaire
Trump salue l'annonce de l'Iran sur l'ouverture du détroit d'Ormuz
Un jeune Bernois de 17 ans tombe d'un rocher et se tue dans la rivière Verzasca
Florent Pagny de retour sur scène après avoir vécu «le pire des cauchemars pour un chanteur»
«C'était une erreur de penser que tout avait été dit lundi»
Une seconde victime identifiée à Urnäsch