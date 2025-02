Longtemps réputé pour son instabilité, le Lausanne HC a bien grandi et joue les premiers rôles en National League. Un premier titre de champion constituerait un couronnement.

John Fust est le directeur sportif du LHC. KEYSTONE

Le changement décisif date sans doute du 4 novembre 2022, quand le club s'est séparé de son directeur sportif Petr Svoboda. L'ambiance de travail n'était pas saine sous la houlette du Tchèque, selon plusieurs témoignages. Et malgré des investissements conséquents, les résultats n'étaient pas au rendez-vous et le LHC occupait la dernière place du classement.

Les dirigeants ont alors changé le rôle de John Fust, qui est devenu directeur sportif au lieu d'entraîneur. Ce poste a été attribué au Canadien Geoff Ward, ancien headcoach en NHL.

Le technicien n'a pas réussi à hisser le LHC en pré-play-off cette saison-là, mais depuis la situation s'est notablement améliorée. Lors du dernier exercice, Lausanne n'a été battu par les Zurich Lions que lors du septième et dernier match de la finale des play-off. Et cette saison, les Vaudois sont en passe de finir la qualification en tête.

Un travail d'équipe

Interrogé par Keystone-ATS, John Fust relève les mérites de Geoff Ward. «Il y a beaucoup de raisons qui expliquent son succès. Il est très clair avec les joueurs. Ils aiment son style et veulent jouer pour lui. Ce n'est pas que notre système soit le meilleur ou le plus spectaculaire, mais Geoff a la capacité de procéder à des adaptations mineures pendant les matches. Il voit ce qu'on peut améliorer. C'est un avantage.»

Le directeur technique souligne aussi que Ward n'est pas le seul responsable des succès. «C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un cliché pour nous, mais notre âme. Nous travaillons très volontiers ensemble, dans la même direction.»

Malgré la très bonne dernière saison, l'effectif a subi d'importants changements. Dix joueurs sont partis, dont le gardien Connor Hughes, désormais dans l'organisation des Canadiens de Montréal. Le défenseur suédois Lawrence Pilut a manqué tous les matches cette saison en raison d'une blessure.

Décisions difficiles

Le LHC aurait volontiers conservé Hughes. Les autres départs étaient voulus. «Nous avons notre philosophie, nous voulons toujours être meilleurs et cela implique parfois de prendre des décisions difficiles, qui concernent aussi des joueurs très appréciés. Nous n'avons pas peur de la pression extérieure. Nous travaillons avec la tête froide plutôt qu'avec les émotions», explique John Fust.

Le club investit beaucoup d'argent dans la technologie, afin de prendre les bonnes décisions. «Il y a toujours le facteur humain, mais nous avons aussi une bonne base pour utiliser les données. Celles-ci sont très importantes.»

Le directeur sportif développe: «Nous pensons que nos décisions ont une grande probabilité de nous apporter le succès. Je ne cherche jamais le meilleur buteur ou les joueurs les plus rapides ou les plus spectaculaires. Nous recherchons davantage un rôle et définissons les meilleurs candidats pour le remplir.»

C'est pourquoi John Fust parle avec beaucoup d'interlocuteurs avant d'engager quelqu'un. «Nous devons être certains que sa personnalité puisse nous correspondre.»

L'atout Pasche

Avant cette saison, un point d'interrogation se posait quant au poste de gardien. Car au lieu de recruter un successeur à Hughes, le club a misé sur Kevin Pasche (21 ans) et Antoine Keller (20 ans), soit un duo inexpérimenté qui pouvait être vu comme un certain risque.

Mais Pasche brille. Avec neuf blanchissages, il est statistiquement le meilleur portier du championnat. Cela lui a d'ailleurs valu récemment une première convocation en équipe de Suisse.

Fust avoue être un peu surpris par la constance affichée par Pasche. «Il est très compétitif et c'est un très bon athlète. Il fait très bien son travail. S'il mesurait quatre ou cinq centimètres de plus (NDLR: il culmine à 1m78), il ne serait plus en Suisse», estime le directeur sportif.

L'appui du public

La place de leader du LHC s'explique aussi par sa force à domicile. L'équipe a gagné 20 matches sur 23 dans sa patinoire. «Avec les play-off la saison dernière, nous avons déclenché quelque chose dans la ville et dans le canton. Lausanne a toujours été une ville de hockey, mais nous sommes maintenant à un autre niveau. Le soutien dans la patinoire est incroyable. Les fans veulent voir quelque chose de spécial, et cela nous rend certainement plus forts.»