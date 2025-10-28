  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Fribourg-Gottéron réalise un joli coup sur le marché des transferts

ATS

28.10.2025 - 11:34

Le prometteur Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour quatre ans avec Gottéron, ont annoncé les Dragons mardi sur les réseaux sociaux.

Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine
Jonas Taibel rejoindra Fribourg dès la saison prochaine
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.10.2025, 11:34

28.10.2025, 11:39

Né en Autriche, Jonas Taibel a été formé à Rapperswil-Jona où il avait fait ses débuts dans l'élite en 2020/21 avant de tenter l'aventure en ligue junior québécoise (QMJHL) à Moncton de 2021 à 2023. Il est revenu chez les Lakers au début de l'exercice 2023/24.

L'attaquant a fêté ses premières sélections en équipe de Suisse «A», dont il fait partie du cadre élargi, la saison passée. Il a déjà réussi 9 points en 19 matches de National League avec «Rappi» depuis le début de l'exercice 2025/26.

Les plus lus

11 adorables Saint-Bernard viennent de naître – Regardez-les en direct !
Un socialiste peut-il gouverner la ville la plus riche du monde?
«Granit Xhaka est le meilleur capitaine que j'ai eu dans ma vie»
La fille de Brigitte Macron attendue à la barre
Un réchaud à fondue à l'origine de l'incendie