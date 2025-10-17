  1. Clients Privés
National League Jooris prolonge jusqu'en 2029 avec Genève-Servette

ATS

17.10.2025 - 14:43

Josh Jooris (35 ans) se plaît du côté des Vernets. L'attaquant canadien à licence suisse a prolongé son contrat de trois ans soit jusqu'en 2029, ont annoncé les Grenat vendredi. Il a réussi 7 points en 14 matches de National League depuis le début de la saison.

Keystone-SDA

17.10.2025, 14:43

17.10.2025, 15:43

Jooris était arrivé à Genève en 2021, après deux saisons passées sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Le centre aux 222 matches de NHL fut l'un des artisans des sacres du GSHC en National League en 2023 et en Champions Hockey League en 2024.

Une pépite à Zoug

De son côté, Zoug annonce l'arrivée la saison prochaine de l'espoir Rico Gredig, qui a signé pour deux ans avec le club de Suisse centrale. L'attaquant de 20 ans, sélectionné au 6e tour de la draft 2024 de NHL par les New York Rangers, évolue cette saison à Davos.

