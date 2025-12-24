  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Roman Josi et les Predators sur leur lancée

ATS

24.12.2025 - 07:04

Les Predators de Roman Josi ont cueilli une troisième victoire d'affilée mardi en NHL. Nashville a battu Minnesota 3-2 après prolongation grâce notamment à un but de son capitaine bernois.

Josi a inscrit mardi son 3e but de la saison.
Josi a inscrit mardi son 3e but de la saison.
IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA

24.12.2025, 07:04

24.12.2025, 07:20

Roman Josi a signé sa troisième réussite de la saison, la deuxième depuis son retour de blessure il y a un mois, d'un tir du poignet en supériorité numérique pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 2-1 à la 18e minute. Il s'agit de son 16e point de la saison, mais aussi de son 193e but en saison régulière.

Les Predators ont forcé la décision après 53 secondes en «overtime» sur un but de Steven Stamkos pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties. Le retour de Josi a fait le plus grand bien à la franchise du Tennessee, qui a remporté huit des onze matches qu'elle a disputés en décembre.

Kevin Fiala a lui aussi trouvé le chemin des filets mardi, pour la 13e fois de la saison. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit le but de l'espoir pour Los Angeles, le 3-1, à la 37e, en profitant d'un puck perdu par la défense du Kraken de Seattle. Mais Seattle a tenu bon pour s'imposer 3-2 en Californie.

Un assist en vain pour Hischier

La défaite fut également au rendez-vous pour les «Swiss Devils», qui se sont inclinés 2-1 à New York face aux Islanders. La soirée avait pourtant bien commencé pour New Jersey, qui a ouvert la marque à la 16e minute sur une réussite de Brett Pesce avec une passe décisive du Valaisan Nico Hischier à la clé.

Mais ce dernier match avant la pause de Noël a viré au cauchemar. Jonas Siegenthaler a «réussi» un assist bien involontaire sur le 1-1 des Islanders signé Simon Holmström (32e), le gardien de New Jersey Jacob Markström ayant dégagé le puck directement sur son défenseur zurichois... Les Isles ont marqué le but de la victoire à 1'15 de la fin du temps réglementaire.

Les plus lus

Un ancien ministre français subit les foudres du gouvernement américain !
France : dans ces régions, il faut s’attendre à un Noël blanc
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
Menacés par Donald Trump, ils s’évadent pour contrer l'angoisse
Les frais de 100'000 dollars sur des visas américains validés
La ville de Los Angeles va être frappée par une «rivière atmosphérique» !