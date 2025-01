Les play-off se font toujours plus lointains pour les Nashville Predators en NHL. La formation de Roman Josi a subi une nouvelle défaite contre Washington samedi (4-1), malgré une certaine domination.

Keystone-SDA, ATS ATS

Les Preds ont en effet adressé 33 tirs en direction du portier des Capitals Logan Thompson mais n'ont trouvé la faille qu'une seule fois, à la 36e minute (Forsberg en power-play, assist de Josi). De l'autre côté de la glace, Washington a transformé 4 de ses 16 envois cadrés. Le vétéran russe Alex Ovechkin (39 ans) a marqué son 873e but en saison régulière dans la cage vide et n'est plus qu'à 22 longueurs du record de Wayne Gretzky.

Avec 33 points en 42 matches, Nashville pointe toujours à l'avant-dernière place de la division Centrale, juste devant un autre cancre, Chicago, et bien loin du leader Winnipeg. Les Jets ont d'ailleurs signé un 29e succès cette saison à domicile en battant Colorado (3-0), sans apport comptable de Nino Niederreiter.

Les Suisses muets

Vancouver s'est imposé sur le même score à Toronto avec le joueur de centre zurichois Pius Suter. Les Canucks ont inscrit un but dans chaque tiers-temps pour se relancer après une série de trois défaites consécutives.

Toujours à l'Ouest, Los Angeles s'est de son côté incliné 2-1 à Calgary après avoir ouvert le score. Kevin Fiala n'a pas trouvé la faille malgré 4 tirs cadrés.

A l'Est, New Jersey a finalement passé l'épaule face à une équipe de Tampa Bay toujours privée du défenseur seelandais Janis Moser (3-2 ap). Si Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas noirci la feuille des compteurs, les Devils ont pu compter sur l'Américain Stefan Noesen pour faire la différence en prolongation, à 4 contre 3.