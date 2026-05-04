Quatre nouveaux renforts de NHL ont confirmé lundi matin leur participation au Mondial avec la Suisse. Roman Josi et Nino Niederreiter, puis Nico Hischier et Timo Meier l’ont annoncée dans deux vidéos distinctes publiées coup sur coup par Swiss Ice Hockey sur ses réseaux sociaux.

🚀Captain Roman Josi & Stürmer Nino Niederreiter können es kaum erwarten, bei der Heim-WM aufzulaufen.



🙋🏻‍♂️ Josi & Niederreiter ont hâte de participer au Mondial à domicile.



🔥 Josi e Niederreiter non vedono l’ora di scendere sul ghiaccio ai Mondiali in casa.@PredsNHL @NHLJets pic.twitter.com/gmrxatEXeH — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 4, 2026

Keystone-SDA ATS

Le défenseur de Nashville, qui sera très probablement désigné capitaine de l’équipe entraînée par Jan Cadieux, l’ailier de Winnipeg et les deux attaquants de New Jersey portent à cinq le nombre de joueurs suisses de NHL à avoir jusqu'ici officialisé leur participation au Mondial qui débutera le 15 mai à Zurich et Fribourg.

Die Schweiz kann an der WM in Zürich und Fribourg auch auf Nico Hischier und Timo Meier zählen! 🤩



La Suisse peut aussi compter sur Nico Hischier et Timo Meier lors des Mondiaux. ⚡



La Svizzera può contare anche su Nico Hischier e Timo Meier ai Mondiali. 💥@NJDevils pic.twitter.com/xmueMtE740 — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 4, 2026

Les quatre hommes, déjà présents lors des JO 2026 de Milan-Cortina, rejoignent le centre de St. Louis Pius Suter. D'autres pourraient suivre, même si Jonas Siegenthaler (blessé) est d'ores et déjà forfait pour ce Mondial. Swiss Ice Hockey souligne que Philipp Kurashev est incertain en raison d'une blessure mais ne mentionne ni Janis Moser ni Kevin Fiala, lequel a repris l'entraînement après sa grave blessure à une jambe subie aux Jeux.

Quatre Dragons retenus

La fédération a communiqué dans la foulée les autres décisions prises lundi concernant l'effectif. Quatre joueurs sacrés champions de Suisse avec Fribourg-Gottéron (Reto Berra, Simon Seiler, Christoph Bertschy et Attilio Biasca) rejoignent aussi le groupe, de même que cinq finalistes davosiens (Sandro Aeschlimann, Lukas Frick, Sven Jung, Yannick Frehner et Simon Knak).

A l'inverse, treize joueurs voient leur rêve de disputer un Mondial à domicile prendre fin: les deux gardiens Stéphane Charlin et Kevin Pasche, les défenseurs David Aebischer, Tobias Geisser, Simon Le Coultre et Romain Loeffel ainsi que les attaquants Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Dario Meyer, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey et Sven Senteler sont écartés du contingent.

Le cadre helvétique comprend désormais pas moins de 29 joueurs. Jan Cadieux devra donc encore retirer quatre noms de sa sélection pour le Mondial, sans tenir compte d'éventuelles arrivées de dernière minute.