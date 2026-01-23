  1. Clients Privés
Hockey sur glace Josi réussit un assist pour son 1000e match

ATS

23.1.2026 - 06:23

Roman Josi (59) a réussi un assist pour son 1000e match en saison régulière
Roman Josi (59) a réussi un assist pour son 1000e match en saison régulière
ATS

La soirée de jeudi fut belle pour Roman Josi. Le capitaine des Predators a connu la victoire à l'occasion de son 1000e match en saison régulière de NHL, réussissant en outre un assist.

Keystone-SDA

23.01.2026, 06:23

Battu dans ses deux dernières sorties, Nashville s'est imposé 5-3 à domicile devant Ottawa, renversant la table dans la deuxième moitié du match après s'être retrouvé mené 3-0 à la 31e minute. Steven Stamkos fut le héros des Predators avec un triplé.

Deuxième Suisse à atteindre la barre des 1000 matches après Nino Niederreiter, Roman Josi a été crédité d'un assist sur le 3-3 signé Stamkos à la 51e. Le défenseur bernois de 35 ans en est désormais à 753 points – dont 198 buts – en saison régulière, ce qui fait de lui le meilleur marqueur suisse de l'histoire de la NHL.

«Je suis tellement reconnaissant de pouvoir jouer ici depuis si longtemps», a lâché le no 59 des Preds, qui a eu droit à un temps de jeu gargantuesque jeudi avec 29'06 passées sur la glace. Celui qui avait été désigné meilleur défenseur de la Ligue en 2020 a réussi 4 tirs cadrés, terminant avec un bilan de +1.

«Vraiment spécial»

«J'ai participé à beaucoup de 1000es matches, que ce soit en tant que joueur, entraîneur ou simple spectateur. Il y en a très peu qui me reviennent en mémoire (...) et celui-ci était vraiment spécial», a expliqué le coach des Preds Andrew Brunette.

«Je suis donc extrêmement heureux. Et on pouvait voir que les gars étaient ravis que nous ayons réussi à lui offrir cela. J'ai trouvé Roman exceptionnel ce soir», a ajouté Andrew Brunette à propos de son capitaine, qui est aussi devenu jeudi le premier joueur à disputer 1000 matches sous le maillot de Nahsville.

