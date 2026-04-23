Julien Sprunger a peut-être disputé mercredi à Davos l'antépénultième match de sa longue carrière. Et à 40 ans, il sait toujours quand sortir son costume de héros.

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz ATS

Il n'a plus le même coup de patin qu'avant, il doit sûrement se remettre moins bien lorsqu'arrive un bobo physique, mais à passé 40 ans Julien Sprunger sait toujours ce que signifie le mot décisif. A la 89e (clin d'oeil à son pote Andreï Bykov ?) minute de l'acte III de la finale de National League, c'est lui qui a sauté sur un rebond pour clore cette partie dans les Grisons et permettre à Fribourg de mener 2-1 dans cette série.

«C'est génial de pouvoir marquer comme ça en finale, en prolongation, a réagi le héros de la soirée. Après il en fallait un, c'est tombé sur moi ce soir, tant mieux. C'est un shoot sans réfléchir qui part au bon endroit.» Le plus important dans cette analyse de Julien Sprunger, c'est peut-être le «sans réfléchir». Parce qu'à ce moment de la rencontre, on n'est plus dans le cérébral. On vit dans le réflexe, dans la répétition, dans ces milliers de tirs à l'entraînement et puis avec ce talent naturel pour lever ce puck hors de portée du gardien pour la 413e fois de sa carrière au plus haut niveau (pour 414 assists).

Décisif dans le «Monney time»

Les bras levés, le capitaine de Gottéron est allé fêter ce but vers les supporters, mais surtout devant Alexis Monney. Le skieur des Paccots, grand fan des Dragons, était en effet présent dans la cathédrale davosienne pour assister à ce succès. «C'était un peu magique, a commenté Sprunger. Il y avait les supporters tout près et il y avait un ami, Alexis Monney, qui était invité ce soir, qui était juste derrière le plexi, je l'ai vu tout de suite. Après j'ai sauté, j'étais dans l'instant, un peu euphorique. Ca fait partie du moment où on éteint un petit peu le cerveau et on profite.»

Immanquablement, on a demandé au numéro 86 si ce but faisait partie des plus importants de sa carrière: «Je pense déjà que des prolongations en finale, cela n'arrive pas tous les jours. Alors c'est encore plus spécial quand c'est la 2e. Ce n'est que ma deuxième finale. Bien sûr, ça fait partie des goals dont je me souviendrai. Ce sont des buts-clés dans des séries. Je pense qu'un match 3 est toujours très important. J'essaie bien sûr de profiter et de prendre cette énergie, ce côté positif, mais encore une fois, on doit rester vraiment concentré sur notre objectif et ne pas trop s'enflammer non plus.»

Ne pas s'enflammer, ne pas imaginer où et comment on va soulever le trophée et surtout se reposer après ces longs efforts et un retour en car au bout de la nuit. «On a toujours eu la bonne idée depuis le début de cette série de partir le jour d'avant pour arriver assez frais le jour du match et ça paie, conclut le capitaine fribourgeois. Je crois que lors du premier match, on est bien entré dans la partie. Ce soir (réd: mercredi), idem. On essaie de prendre les meilleures décisions possibles pour trouver cette fraîcheur non seulement physique, mais aussi mentale. Il s'agit de trouver le moyen pour se reposer de la meilleure des manières, parce que c'est un long retour et que l'acte IV arrive très vite.»