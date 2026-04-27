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National League Julius Honka débarque à Ajoie

ATS

27.4.2026 - 15:09

Après avoir annoncé le départ de onze joueurs, le HC Ajoie renforce son effectif en vue de la saison 2026/27 de National League. Le club jurassien enregistre notamment les arrivées de Julius Honka et de Tim Wolf.

Julius Honka débarque à Ajoie.
Julius Honka débarque à Ajoie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 15:09

27.04.2026, 15:12

Julius Honka (30 ans) n'est autre que le frère aîné d'Anttoni Honka, meilleur compteur des Ajoulots lors de la saison 2025/26. Le défenseur évoluait à Rapperswil-Jona lors de l'exercice 2025/26, après des passages à Berne, Genève-Servette et Davos.

Tim Wolf est quant à lui de retour au sein d'un club dont il a défendu les couleurs de 2019 à 2024. Le gardien de 34 ans a passé les deux dernières saisons à Zoug. L'attaquant canado-suisse Stefano Bottini (23 ans) rejoint lui aussi les rangs du club ajoulot. La durée des contrats des trois joueurs n'a pas été précisée par le HCA.

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