  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Jussi Tapola nouveau coach d'Ambri-Piotta

ATS

28.1.2026 - 06:56

Jussi Tapola est le nouveau coach d'Ambri
Jussi Tapola est le nouveau coach d'Ambri
ATS

Le HC Ambri-Piotta change une nouvelle fois d'entraîneur. Le Finlandais Jussi Tapola succède au Canadien Eric Landry, a annoncé le club léventin mardi soir vers 23h30.

Keystone-SDA

28.01.2026, 06:56

Jussi Tapola débarque avec un contrat valable jusqu'à la fin de la saison. Eric Landry avait été nommé à ce poste début octobre à la suite du départ de Luca Cereda et du directeur sportif Paolo Duca, lesquels avaient démissionné après que le président Filippo Lombardi avait rencontré Christian Dubé en secret pour régler leur succession.

Agé de 51 ans, Jussi Tapola était sans club depuis qu'il avait été viré par le CP Berne le 1er octobre. Le technicien finlandais avait été remercié au lendemain d'une lourde défaite face à Fribourg-Gottéron. Clin d'oeil du destin, c'est aussi après un revers face aux Dragons que Landry a été prié de s'en aller.

Tapola, qui débarque avec son assistant Pasi Puistola, avait remporté la Champions League 2022/23 à la tête du Tappara Tampere avait de rejoindre Berne au début de l'exercice 2023/24. Il a pour mission de sauver la saison d'Ambri-Piotta, qui pointe au 13e rang du classement de National League à 1 point du 12e Kloten.

Les plus lus

Crans-Montana : la police a effacé les images de vidéosurveillance du 31 décembre
Une humoriste suisse-allemande se voit bannir de Coop à cause d'un croissant
L’élue Ilhan Omar, souvent attaquée par Trump, prise pour cible d’un jet de liquide