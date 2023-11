L'équipe de Suisse a raté son entrée dans la Karjala Cup. A Tampere, la sélection dirigée par Patrick Fischer, qui disputait son premier match de la saison, s'est en effet inclinée 4-0 contre la Finlande.

Patrick Fischer a du pain sur la planche KEYSTONE

Les réussites finnoises ont toutes été inscrites par des joueurs ayant un rapport avec le championnat de Suisse. Janne Kuokkanen, ancien de Fribourg-Gottéron où il a joué en 2022/23, a ouvert le score à la 7e.

Et les trois autres buts sont venus de la canne d'Antti Suomela (17e/48e/56e), qui évolue cette saison avec le Lausanne HC. Le 4-0 est tombé alors que Patrick Fischer avait tenté le tout pour le tout en sortant son gardien Reto Berra. Un pari qui ne s'est pas avéré gagnant.

Les Suisses ont terriblement manqué d'efficacité. Ils ont bénéficié de plusieurs occasions, notamment en début de rencontre par Riat (3e) et Andrighetto (7e), mais n'ont jamais pu concrétiser. Dès que les Finlandais ont pris l'avantage, c'est devenu plus difficile pour les Helvètes, qui ont dès lors le plus souvent peiné à se montrer menaçants.

Les protégés de Patrick Fischer disputeront leur prochain match samedi à 12h00 contre la Suède.

ats