  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Kellenberger prendra sa retraite sportive à la fin de la saison

ATS

5.2.2026 - 10:31

Le capitaine de Kloten Steve Kellenberger mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison, comme l'a annoncé le club de National League jeudi. Le défenseur de 38 ans compte actuellement 822 apparitions en première division pour 51 buts 121 assists réalisés.

Le capitaine de Kloten Steve Kellenberger mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison.
Le capitaine de Kloten Steve Kellenberger mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.02.2026, 10:31

À l'exception de deux saisons à Bienne de 2012 à 2014, Kellenberger est toujours resté fidèle à Kloten, même lorsque le club zurichois a joué en Swiss League entre 2018 et 2022. Capitaine de l'équipe depuis 2018, il continuera de travailler au sein du club après la saison en cours, dans une fonction qui n'a pas encore été déterminée.

Les plus lus

Elle meurt de froid seule en montagne – Ses parents brisent le silence
Mathilde Gremaud «trahie» à quelques jours des JO !
Mathias Reynard a eu besoin d'une aide psychologique
«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»
Trump attaque le système électoral avec une ardeur renouvelée !
«Melania»: une plongée dans le néant à 75 millions de dollars