Le capitaine de Kloten Steve Kellenberger mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison, comme l'a annoncé le club de National League jeudi. Le défenseur de 38 ans compte actuellement 822 apparitions en première division pour 51 buts 121 assists réalisés.

Keystone-SDA ATS

À l'exception de deux saisons à Bienne de 2012 à 2014, Kellenberger est toujours resté fidèle à Kloten, même lorsque le club zurichois a joué en Swiss League entre 2018 et 2022. Capitaine de l'équipe depuis 2018, il continuera de travailler au sein du club après la saison en cours, dans une fonction qui n'a pas encore été déterminée.