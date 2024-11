Kevin Fiala a mis fin à une disette de huit matches mercredi en NHL. Le St-Gallois, qui n'avait plus marqué depuis le 5 novembre, a signé sa huitième réussite de la saison dans une partie gagnée 4-1 par Los Angeles face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter.

ATS

Fiala, qui n'avait récolté qu'une maigre mention d'assistance dans ses huit dernières sorties, a marqué le 3-1 à la 46e minute en voyant son tir dévié par le patin d'un défenseur adverse. Les Kings ont dominé les débats (33 tirs cadrés à 14) pour infliger aux Jets, meilleure équipe de la Ligue, une cinquième défaite en 23 matches.

Pius Suter et Roman Josi ont également trouvé le chemin des filets mercredi soir, mais sans connaître les joies de la victoire. Le Zurichois et les Canucks se sont inclinés 5-4 à Pittsburgh alors que le Bernois et les Predators ont été battus 3-2 en prolongation par Philadelphie.

Vancouver n'a réagi que trop tardivement sur la glace des Penguins de Sidney Crosby, qui menaient 5-1 après 23'40. C'est Suter qui a sonné la révolte en marquant le 5-2 10 minutes plus tard, signant sa 7e réussite et son 11e point en 20 matches dans cet exercice 2024/25. Josi a quant à lui inscrit son 5e but de la saison – son 18e point – en ouvrant la marque pour Nashville.

De retour dans l'alignement de Chicago après avoir été laissé en tribunes lors des deux matches précédents, Philipp Kurashev a pour sa part réussi un assist mercredi face à Dallas (6-2). Le Bernois a signé la passe décisive sur l'ouverture du score de Taylor Hall après 17 secondes de jeu. Hall a d'ailleurs réalisé un triplé face aux Stars, doublant notamment la mise après 5'43.

Les Devils blanchis

Privés de Timo Meier, suspendu pour un coup de cross au visage, les Devils ont par ailleurs été dominés 3-0 par les St. Louis Blues à Newark. New Jersey, qui restait sur trois victoires consécutives, a encaissé un premier but après 9 secondes de jeu seulement ! La soirée fut particulièrement difficile pour le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, qui affiche un bilan de -3.

