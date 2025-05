Un cinquième joueur de NHL va rejoindre l'équipe de Suisse au Championnat du monde à Herning. MVP du Mondial à Prague l'an passé, Kevin Fiala vient en effet renforcer la sélection de Patrick Fischer.

Kevin Fiala wird die Schweiz bei der Weltmeisterschaft in Herning und Stockholm verstärken! 💥



Kevin Fiala vient renforcer l’équipe nationale suisse au Championnat du monde à Herning et Stockholm! ⚡



Auteur de 13 points (8 buts) l'an dernier, Fiala avait grandement participé à la conquête de la médaille d'argent. L'ailier de 28 ans avait même sauté dans un avion pour rejoindre le pays de son père, alors que sa femme venait de mettre au monde leur fille.

Toujours heureux de venir défendre les couleurs de la Suisse, Fiala sort d'une saison pleine avec les Kings. Il a ainsi inscrit 35 buts en 81 matches de saison régulière. Et lors des six parties de play-off contre les Oilers, il a ajouté 7 points (3 goals).

Patrick Fischer se réjouit bien sûr de la venue de ce renfort de poids, comme il l'explique dans un communiqué: «Nous connaissons tous Kevin. Son engagement pour l’équipe et la Suisse est impressionnant. Il donne toujours le meilleur de lui-même pour la Suisse et représente notre pays avec une passion sans limites au niveau international. Avec sa venue, nous gagnons un élément précieux, créatif et offensivement redoutable pour notre groupe.»

La Suisse peut donc compter sur lui, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler (tous New Jersey) et Janis Moser (Tampa Bay) parmi les «NHLers».

Le Saint-Gallois devrait pouvoir être aligné dès lundi contre les Etats-Unis et aider son pays face à l'un des favoris du groupe. Cette arrivée signifie que Dario Rohrbach, toujours pas inscrit, devrait rentrer à la maison.