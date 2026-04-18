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National League Kevin Pasche prolonge jusqu'en 2030 avec Lausanne

ATS

18.4.2026 - 13:58

Kevin Pasche reste fidèle à son club de coeur.

Kevin Pasche a prolongé jusqu'en 2030 avec le LHC
Kevin Pasche a prolongé jusqu'en 2030 avec le LHC
ATS

Keystone-SDA

18.04.2026, 13:58

18.04.2026, 15:24

Le gardien de 23 ans a prolongé de quatre ans le contrat le liant au Lausanne HC, a annoncé le club vaudois samedi. Les deux parties sont désormais liées jusqu'en 2030.

Né à Lausanne, Pasche n'a pas porté d'autre maillot en club que celui du LHC, à l'exception de ces deux saisons passées en Amérique du Nord (2021-2023) et de quelques apparitions en prêt à Martigny en 2022/23. Il fut la saison dernière l'un des grands artisans du brillant parcours de Lausanne, finaliste des play-off pour la deuxième année consécutive en 2025.

Préféré à Connor Hughes durant les play-off 2026, Kevin Pasche a bouclé le quart de finale perdu en sept matches face à Genève-Servette avec près de 92% d'arrêts. Il a entamé cette semaine en Slovaquie la préparation au championnat du monde au sein de l'équipe de Suisse.

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