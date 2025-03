Les 8 meilleurs clubs de National League se retrouveront en quarts de finale des play-off dès jeudi. 7e de la saison régulière, Kloten a sorti Ambri (9e) lors du play-in en s'imposant 5-4 à domicile.

Keystone-SDA ATS

Grâce à leur victoire 5-4 (!) deux jours plus tôt au Tessin, les Aviateurs avaient ce petit but de plus qui pouvait faire toute la différence au retour. Les Zurichois n'ont finalement pas eu besoin de ce but. Ils pensaient d'ailleurs avoir réglé l'affaire à la 22e lorsque Pontus Aberg a inscrit le 3-0. Mais 18 secondes après le but du Suédois, De Luca a pu réduire la marque. Puis vingt secondes après, c'est Kubalik qui y est allé de son but. Et qui a nivelé la marque 72 secondes plus tard. Fou!

Simic (38e) puis Meyer (41e) ont redonné de l'air aux Aviateurs, avant que Miles Müller ne marque le quatrième but léventin (47e). Seulement en dépit d'une belle poussée en fin de rencontre, les Tessinois n'ont pas réussi à revenir.

Ce succès de Kloten permet donc aux Zurichois de s'offrir un derby contre les ZSC Lions en quarts de finale. Premier de la saison régulière, Lausanne recevra lui Langnau dès jeudi soir à Malley.