  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Plusieurs mois d'absence pour le gardien Ludovic Waeber

ATS

17.9.2025 - 13:18

Kloten risque d'être privé de son gardien Ludovic Waeber jusqu'à la fin 2025. Le Fribourgeois s'est blessé à une épaule samedi à Genève. La durée de son absence est estimée entre deux et trois mois.

Coup dur pour Ludovic Waeber, blessé.
Coup dur pour Ludovic Waeber, blessé.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 13:18

17.09.2025, 13:22

Directeur sportif des Aviateurs, Ricardo Schödler a exprimé sa tristesse. «C'est évidemment amer, Ludo avait très bien entamé la saison. Avec la forme qu'il tenait, il était l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Son indisponibilité va peser lourd», a-t-il dit.

Ludovic Waeber quittera Kloten au terme de la saison. Il s'est déjà engagé pour quatre saisons avec Fribourg-Gottéron.

Les plus lus

Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Les Franco-suisses rappelés sous les drapeaux - Fin du passe-droit
Ben & Jerry’s perd son Jerry: un divorce glacé après 47 ans
Frayeur à Boston: un avion Swiss stoppe net son décollage
Terrible désillusion pour Angelica Moser, en larmes, à la perche