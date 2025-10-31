  1. Clients Privés
NHL Philipp Kurashev et Pius Suter sortent le grand jeu

ATS

31.10.2025 - 08:27

Philipp Kurashev et Pius Suter se sont illustrés en NHL avec chacun un but et un assist. Les Sharks ont battu les Devils 5-2, alors que les Blues ont été dominés 4-3 tab par Vancouver.

Keystone-SDA

31.10.2025, 08:27

31.10.2025, 08:34

En allant en Californie, Kurashev est-il en train de relancer sa carrière? Pas qu'à 26 ans l'attaquant aux racines russes soit vieux, mais après un très bel exercice 23/24 auréolé de 54 points en 75 matches, il n'avait inscrit que 14 points en 51 rencontres la saison passée. Là après neuf parties, il compte déjà six points (3 buts et 3 assists).

Passeur sur le 1-0 d'Eklund qui a pris de vitesse Siegenthaler, puis buteur sur le 2-0, Kurashev a obtenu la deuxième étoile de la rencontre. Soirée compliquée pour les trois Suisses des Devils qui finissent sans point et avec des bilans négatifs.

Si St-louis a connu sa sixième défaite de rang, Pius Suter s'est mis en évidence. Le Zurichois avait à coeur de bien jouer face à son ancienne équipe des Canucks. Passeur sur le 1-0, c'est lui qui a égalisé en power-play à 3-3 en sautant sur un rebond dans le troisième tiers. Après 11 rencontres, Suter comptabilise 7 points (4 buts). Il est dans les clous pour faire mieux que ses 46 points de l'an dernier.

Kevin Fiala a lui aussi perdu aux tirs au but (4-3) avec les Los Angeles Kings face aux Detroit Red Wings. Le St-Gallois a été crédité d'un assist. L'ailier de LA pensait avoir donné le point supplémentaire en prolongation, mais son but a été annulé pour une obstruction sur le gardien. Il a ensuite manqué son penalty.

Niederreiter et les Jets vont toujours bien avec un succès 6-3 sur Chicago. Il s'agit de la huitième victoire en 11 matches pour les Canadiens. Le Grison a obtenu une mention d'aide et en est actuellement à 8 points (3 buts).

Dans le duel entre les défenseurs helvétiques Moser et Bichsel, ce sont les Floridiens de JJ Moser qui se sont imposés 2-1 ap face à Dallas. Les deux arrières n'ont pas inscrit de point.

