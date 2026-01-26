  1. Clients Privés
L'actu de foot féminin Des débuts mitigés pour Alisha Lehmann avec Leicester

ATS

26.1.2026 - 10:45

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin. Alors que la Super League féminine est encore en pause hivernale jusqu'au 6 février, de nombreuses joueuses de l'équipe de Suisse ont déjà repris du service à l'étranger.

Alisha Lehmann a fait ses premiers pas avec Leicester.
Alisha Lehmann a fait ses premiers pas avec Leicester.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 10:45

ANGLETERRE. Aurélie Csillag a quitté le SC Fribourg, en Allemagne, il y a seulement une semaine pour rejoindre Liverpool en Angleterre. Ce week-end, la joueuse de 23 ans a été titularisée lors de la victoire 2-0 face à Tottenham et a joué environ 80 minutes. Sa remplaçante Mia Enderby a marqué les deux buts du match, à la 94e et à la 95e minute.

ANGLETERRE. Entrée en jeu à la 65e pour sa première apparition avec Leicester City, Alisha Lehmann a provoqué l'autogoal d'Eva Nyström à la 85e. Sa nouvelle équipe s'est néanmoins inclinée 2-1 face à West Ham, défaite auquel ses compatriotes Leila Wandeler (remplacée à la 69e) et Seraina Piubel (entrée en jeu à la 65e) ont également participé dans le camp adverse.

Football féminin. Six mois et puis s’en va : Alisha Lehmann change déjà d’air

Football fémininSix mois et puis s’en va : Alisha Lehmann change déjà d’air

ANGLETERRE. Le week-end a été moins fructueux pour Aston Villa. L'équipe de Noelle Maritz s'est inclinée 1-4 face à Manchester United. Maritz, qui a joué tout le match, a délivré la passe décisive du seul but de son équipe.

ESPAGNE. En finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid. Sydney Schertenleib, qui est entrée en jeu à la 84e minute, a pu célébrer le but décisif sur le terrain. Alexia Putellas a marqué le 2-0 sur penalty à la 93e minute, scellant ainsi la victoire de Barcelone.

ALLEMAGNE. Irina Fuchs a joué un rôle décisif dans la victoire 1-0 de Cologne contre le SC Fribourg. La gardienne, qui a déjà été sélectionnée en équipe nationale, a arrêté un penalty dans le temps additionnel, assurant ainsi la victoire de son équipe. Svenja Fölmli et Leela Egli ont débuté le match pour Fribourg, tandis que Julia Stierli et Alena Bienz sont entrées en cours de jeu.

Actu du foot féminin. Dur retour à la réalité pour la Juventus de Lia Wälti

Actu du foot fémininDur retour à la réalité pour la Juventus de Lia Wälti

