L'ancien international Urs Bärtschi est décédé mercredi dernier à l'âge de 68 ans, a annoncé la Fédération suisse de hockey. Le Bernois avait mené le HC Bienne à deux titres de champion de Suisse.

Bärtschi a également fait 91 apparitions en équipe de Suisse entre 1981 et 1986. Sa carrière en club l'a conduit d'Arosa à Bienne, en passant par Kloten. C'est avec les Seelandais qu'il a connu ses plus grands succès, remportant deux titres de champion de Suisse en 1981 et 1983. En 1983, il portait alors le brassard de capitaine.

Le HC Bienne lui a rendu hommage dans un communiqué publié vendredi. «Urs Bärtschi restera pour nous un modèle, une partie de notre identité et un morceau de l’histoire du hockey biennois. Nous perdons non seulement un ancien joueur, mais aussi une vraie personnalité – un homme qui s’engageait toujours avec passion», écrit le HCB.

Le natif d'Adelboden avait mis fin à sa carrière de joueur à l'âge de 36 ans. Il était resté actif dans les patinoires helvétiques dans diverses fonctions, notamment comme entraîneur et assistant.