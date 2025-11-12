Avec l'engagement de Tomas Tatar, Zoug a réussi un joli coup cet été. Malgré sa longue carrière en NHL, la faim de succès du Slovaque est loin d'être assouvie.

Keystone-SDA, par Sascha Fey ATS

Chez Tomas Tatar, le nom est tout un programme. Le Slovaque de 34 ans adore le tartare, c'est l'un de ses plats préférés. En 2010/11, sa première saison en NHL, il a hérité du surnom de «Tuna» – d'après l'entrée «Tuna Tatar» – qui est resté. La star hollywoodienne Mark Wahlberg l'a qualifié de meilleur surnom dans le hockey sur glace.

L'appétit de Tomas Tatar pour le hockey sur glace a également été vorace dès son plus jeune âge: ses deux frères nettement plus âgés, Marek (51 ans) et Tibor (48 ans), étaient des stars locales du hockey sur glace dans sa ville natale de Dubnica nad Vahom lorsqu'il était enfant.

La taille comme obstacle

«J'aime le hockey sur glace par-dessus tout», déclare Tomas Tatar, qui apprend l'allemand en ligne, lors d'un entretien avec Keystone-ATS. «C'est pourquoi j'y ai consacré beaucoup de travail. Sans cela, je ne serais probablement pas devenu professionnel».

Son ascension fut loin d'être aisée. Il s'est toujours entendu dire qu'il était trop petit – il mesure 1m78 aujourd'hui – et n'a longtemps pas été retenu dans les équipes nationales juniors (seulement en M20). Ce n'est pas pour rien que l'ancienne star de la NHL Martin St. Louis, qui ne mesure que 1m71, est son modèle.

En 2009, les Red Wings l'ont tout de même repêché au 2e tour de la draft, en 60e position. Aligné pour la première fois en NHL le 31 décembre 2010 avec Detroit, il a disputé au total 983 matches dans la prestigieuse ligue nord-américaine, dont 927 en saison régulière, au cours desquels il a marqué 234 buts et délivré 275 assistances.

Un plaisir disparu

La barre des 1000 matches ne l'a-t-elle pas attiré, d'autant plus qu'il aurait probablement pu rester en NHL ? Ce chiffre magique n'a pas été un facteur décisif, affirme Tomas Tatar. «J'étais satisfait du plan qu'ils ont ici à Zoug».

De plus, il n'a plus obtenu récemment en NHL le temps de glace souhaité. La saison dernière, chez les New Jersey Devils, il a joué en moyenne 11'06 par match en saison régulière. «Je suis quelqu'un qui aime apporter du mouvement, qui aime marquer. Et si je n'en ai pas l'occasion sur la glace, je ne prends pas de plaisir», dit-il.

La faction suisse des Devils – Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et Timo Meier – lui a donné envie de rejoindre la National League. Il a même vendu son appartement à Meier. «J'ai passé beaucoup de temps avec eux, c'étaient de super coéquipiers. Nous sommes en contact presque tous les jours, je croise les doigts pour eux», glisse-t-il.

Satisfait de lui-même et de l'équipe

Comment évalue-t-il les performances de son équipe, 4e du classement avec 37 points, jusqu'à présent ? «Nous sommes satisfaits d'où nous nous trouvons, compte tenu du nombre de blessures que nous avons eues et du nombre de matches (Zoug participe à la Champions Hockey League)», répond-il.

«Nous nous sommes battus pour revenir après une phase difficile et avons remporté quelques bonnes victoires. Je pense que nous sommes en très bonne voie compte tenu des circonstances actuelles. Et maintenant, les joueurs reviennent petit à petit au jeu», poursuit Tomas Tatar.

Comment juge-t-il ses propres performances ? «Je trouve que j'ai plutôt bien joué, sachant que j'ai disputé les huit à dix derniers matches en étant blessé», souligne Tatar, qui est le deuxième meilleur compteur des Zougois en National League avec 5 buts et 13 assists en 20 rencontres.

«C'était vraiment très exigeant pour moi, mais je m'étais fixé comme objectif de tenir jusqu'à la pause (de l'équipe nationale) pour aider l'équipe», raconte le Slovaque, qui veut maintenant retrouver sa pleine forme. «Ce n'est pas grave, mais je veux gérer ma blessure intelligemment», explique-t-il.

Bientôt à trois

Tomas Tatar s'est bien acclimaté en Suisse, il aime les montagnes et les lacs. «Le pays est magnifique, la vie ici est simple et les voyages sont courts. J'apprécie beaucoup», dit-il, ravi d'avoir plus de temps à consacrer à sa femme Veronika. Ils se sont mariés en juillet sur les bords du Lac Majeur et seront bientôt parents.

Son contrat avec Zoug court jusqu'en 2027. Son objectif pour cette saison n'est rien de moins que le titre de champion de Suisse, car sa faim de succès est loin d'être assouvie – et bien sûr aussi sa faim de tartare.