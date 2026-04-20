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Mondial de hockey Coup dur pour l’Autriche, privée de deux vedettes de NHL

ATS

20.4.2026 - 16:24

L'Autriche devra se passer de deux attaquants de NHL lors du Mondial en Suisse (15-31 mai). Marco Rossi et Marco Kasper sont forfaits en raison de blessures.

Jonas Siegenthaler (ici en 2025) ne recroisera pas la route de Marco Kasper au Mondial de hockey.
Jonas Siegenthaler (ici en 2025) ne recroisera pas la route de Marco Kasper au Mondial de hockey.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.04.2026, 16:24

Les attaquants des Canucks de Vancouver (Rossi) et des Red Wings de Détroit (Kasper) n'ont pas reçu le feu vert de leur club après les examens médicaux obligatoires effectués à la fin de la saison. «C'est bien sûr dommage, mais cela ne change rien à nos objectifs», a déclaré le sélectionneur suisse de l'Autriche, Roger Bader.

Le Zurichois est déjà privé de David Reinbacher, qui dispute les play-off de NHL avec Montréal, et de Vinzenz Rohrer, retourné au Laval Rocket (AHL) pour la fin de la saison. Pour rappel, l'Autriche sera l'un des sept adversaires de la Suisse lors de la phase de groupes du mondial.

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