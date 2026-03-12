L'ex-international suisse Luca Cunti a mis fin à sa carrière de joueur de hockey sur glace professionnel jeudi.

Luca Cunti a mis fin à sa carrière de joueur de hockey sur glace professionnel. IMAGO/Andreas Haas

Keystone-SDA ATS

Celui qui compte 43 sélections en équipe nationale reste toutefois fidèle au club qui l'a formé et devient responsable de l'équipe junior M12 des GCK Lions. Au cours de sa carrière, Cunti a remporté deux fois le titre de champion suisse avec les ZSC Lions et a décroché la médaille d'argent aux Championnats du monde avec l'équipe nationale en 2013.

Après six ans passés à Bienne, il est revenu cette saison chez les GCK Lions avec un contrat d'un an. Éliminé en quarts de finale des play-offs de la Swiss League la semaine dernière par Sierre, l'attaquant a alors disputé son dernier match au niveau professionnel.