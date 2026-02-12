La Fédération internationale (IIHF) espère réintégrer «dès que possible» les Russes et Bélarusses, selon le président Luc Tardif. Les deux pays sont bannis depuis 2022 à cause de la guerre en Ukraine.

Luc Tardif, président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), en conférence. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'espère que vous reprendrez exactement ce que je dis: nous voulons le retour des Bélarusses et des Russes dès que possible. Parce que, d'abord, cela voudrait dire que le monde irait un peu mieux», a déclaré le dirigeant canadien à la presse en marge du tournoi olympique masculin.

Concernant les JO de Milan-Cortina, dont les deux sélections sont bannies, l'IIHF se range derrière «les recommandations du CIO pour les sports d'équipe: à l'heure actuelle, ils ne sont pas autorisés à participer», a rappelé Luc Tardif. Mais «nous essayons quand même d'organiser un retour, car c'est la famille de l'IIHF», a-t-il ajouté. «Comme vous, nous regardons les nouvelles chaque jour en espérant que quelque chose s'améliore – parfois non.»

«La sécurité toujours présente»

«Les faire revenir trop tôt ne serait pas bon pour nos compétitions, et la question de la sécurité reste toujours présente», a développé le patron du hockey mondial, en écho aux conclusions prises en janvier par le Conseil de l'IIHF pour la saison 2026-2027.

Mais la fédération internationale «travaille à une première étape avec les moins de 18 ans pour la Russie et la Biélorussie», a avancé Luc Tardif. «Nous allons faire cette première étape et voir comment ça se passe».

La réintégration par les Fédérations internationales des équipes de moins de 18 ans s'inscrit dans le cadre de recommandations du CIO, dans le cadre du sommet olympique en décembre 2025.