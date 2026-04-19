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Affaire Fischer «Il aurait pu participer aux JO en Chine même sans vaccination»

ATS

19.4.2026 - 08:55

La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Anne Lévy a défendu la commande de 61 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 à l'époque de la pandémie. Elle est également revenue sur l'affaire Patrick Fischer.

«Se faire vacciner ou non est une décision personnelle», estime Anne Lévy, directrice de l'OFSP (archives).
«Se faire vacciner ou non est une décision personnelle», estime Anne Lévy, directrice de l'OFSP (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 08:55

19.04.2026, 09:05

«Au début de la pandémie, la concurrence pour l'approvisionnement était rude», rappelle-t-elle dans une interview au SonntagsBlick. «On ne savait pas clairement quelle entreprise disposait des meilleurs vaccins». «Imaginez si on avait misé sur le mauvais produit ou commandé trop peu de doses», lance la responsable.

La Suisse a administré 17 millions des doses sur son territoire et en a envoyé 8 millions à d’autres pays. Le reste a été en partie détruit, en partie non livré, mais payé.

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Le SonntagsBlick relève que plus de 70% des doses de vaccin payées en Suisse n'ont ainsi pas été utilisées. «La Suisse a suivi une stratégie axée sur la sécurité», explique Mme Lévy. La haute surveillance du Parlement a du reste constaté que les mesures prises étaient justifiées. En cas de pandémie, il vaut mieux commander trop que pas assez.

Jusqu'au début 2026, la Confédération a reçu 408 demandes d’indemnisation pour des dommages liés à la vaccination. Selon Anne Lévy, 300 d’entre elles ont été rejetées après un premier examen, deux ont été acceptées et deux autres ont été refusées, tandis que d’autres sont encore en suspens.

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La majorité de la population suisse mise sur la vaccination. Pendant la pandémie, près de 70% des personnes se sont fait vacciner, et ce chiffre dépasse même les 90% chez les plus de 65 ans. «Se faire vacciner ou non est une décision personnelle», a rappelé Mme Lévy à propos de Patrick Fischer, l’entraîneur national de hockey sur glace licencié.

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En 2022, celui-ci s’était rendu aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin avec un certificat Covid falsifié. «Il aurait pu participer aux Jeux olympiques en Chine même sans vaccination; cela aurait été possible en passant par la quarantaine. D'autres athlètes l'ont fait», a déclaré la directrice de l’OFSP.

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