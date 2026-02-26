  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Blague de mauvais goût» La capitaine des hockeyeuses américaines tacle Donald Trump

Gregoire Galley

26.2.2026

Hilary Knight, la capitaine de l'équipe des Etats-Unis de hockey sur glace, sacrée championne olympique à Milan la semaine passée, a regretté mercredi qu'une blague «de mauvais goût» du président Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.

Hilary Knight (à droite) a regretté mercredi qu'une blague «de mauvais goût» du président Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.
Hilary Knight (à droite) a regretté mercredi qu'une blague «de mauvais goût» du président Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.
ats

Agence France-Presse

26.02.2026, 07:56

26.02.2026, 09:03

«J'ai trouvé que c'était une blague de mauvais goût, qui malheureusement fait de l'ombre au succès des femmes ayant remporté l'or aux Jeux olympiques», a déclaré la joueuse sur ESPN.

Dimanche, peu après la finale olympique masculine, remportée par les Etats-Unis face au Canada comme les femmes quatre jours plus tôt, Donald Trump avait invité les joueurs à la Maison Blanche. «Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien», ajoutant lors de l'appel retransmis sur les réseaux sociaux qu'il serait «probablement destitué» s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs, mais Knight a préféré souligner le «soutien» existant entre les deux équipes. «Les gars ont été mis dans une situation inconfortable, je trouve cela anormal que cet angle ait été retenu et fasse oublier la connexion» entre les deux formations.

L'équipe masculine a été accueillie mardi en grande pompe à la Maison Blanche puis au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump, alors que l'équipe féminine avait décliné l'invitation, invoquant des problèmes de «calendrier».

Au moins cinq membres de l'équipe masculine n'étaient toutefois pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leurs franchises de NHL, le championnat nord-américain de hockey sur glace.

«Première fois qu’ils se lèvent». Les hockeyeurs américains reçus en héros par Donald Trump

«Première fois qu’ils se lèvent»Les hockeyeurs américains reçus en héros par Donald Trump

Les plus lus

Crans-Montana: L'Office fédéral de la justice aurait «manqué de respect» aux Italiens
En 4 points: l'affaire Epstein commence à sentir mauvais pour Trump
Cet animal est devenu «la bête noire» de la SNCF
A9 réouverte et trains rétablis entre Bex et St-Maurice: ce qui s'est passé
Un événement à haut risque pour Jean-Luc Mélenchon à Lyon
Epstein: des fichiers sur Trump seront réexaminés par la Justice