Fribourg-Gottéron se rend à Rapperswil pour disputer l'acte VI des play-off lundi (20h00). Menés 3-2 dans la série, les hommes de Roger Rönnberg n'ont plus droit à l'erreur.

Julien Sprunger va-t-il disputer à Rapperswil son dernier match ? KEYSTONE

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La défaite serrée de samedi 2-1 a coupé l'élan des Dragons, qui restaient sur deux succès de rang. Deuxièmes de la saison régulière, les Fribourgeois sont au bord de l'élimination déjà au stade des quarts de finale.

De son côté, Rappi peut compter sur une défense de fer, qui a déjoué les offensives des Dragons lors de l'acte V. Une défaite fribourgeoise ce lundi marquerait également une fin de carrière pour son capitaine emblématique Julien Sprunger, 41 ans, qui a effectué toute sa carrière à Gottéron et qui a déjà annoncé prendre sa retraite sportive au terme de la saison en cours.