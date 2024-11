La Chaux-de-Fonds s'est fait peur lors de la 24e journée de Swiss League. Mais le leader a finalement triomphé 5-4 devant Winterthour.

ATS

Une ouverture du score après 33 secondes puis trois goals encaissés, dont un à une seconde de la fin de la première période. Heureusement, les Abeilles ont répondu au 1-3 19 secondes plus tard, à nouveau par Rüegsegger, l'auteur de l'ouverture du score. Deux réussites de Owre et une de Macquat ont mis les Neuchâtelois à l'bari, malgré le 5-4 final signé Hedlund.

Après quatre revers consécutifs, Sierre a enfin retrouvé comment on levait les bras à la fin d'une rencontre. Il a fallu pour ça la venue des GCK Lions et surtout attendre la mi-match. Car il y avait 2-2 à la 26e. Mais Samuel Asselin a inscrit le 3-2 à la 32e et deux buts suivront pour un succès 5-2.

Bâle s'est imposé sur le plus petit des scores à Bellinzone (1-0), alors qu'Olten a eu besoin des tirs au but pour vaincre Viège 3-2. Et Coire a surpris Thurgovie 3-2.

ATS