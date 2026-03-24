La Chaux-de-Fonds a battu Viège 3-2 lors du sixième match de la demi-finale des play-off de Swiss League. Les deux équipes se départageront vendredi en Valais lors de l'acte VII.

Tout se jouera au match 7 entre La Chaux-de-Fonds et Viège (image d’archives). KEYSTONE

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Si Viège a pris par deux fois l'avantage par Brodecki (8'20) et Marchon (31e), le HCC a chaque fois répliqué rapidement, grâce à Loosli (8'43) et Rüegsegger (33e). Lindqvist a mis les Neuchâtelois sur les bons rails en marquant le 3-2 en power play (57e).

Les Chaux-de-Fonniers ont le plus souvent dominé, mais la réussite leur a fait défaut puisqu'ils ont touché trois fois le cadre du but valaisan! Le gardien Markkanen a aussi multiplié les arrêts, faisant le désespoir de la majorité des 4144 spectateurs présents aux Mélèzes.

L'identité de l'adversaire de Sierre en finale se décidera donc à Viège vendredi. Chez eux, les Haut-Valaisans seront logiquement légèrement favoris.