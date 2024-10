Le HC La Chaux-de-Fonds a pris la mesure des GCK Lions dès la première période mardi en Swiss League, pour finalement s'imposer 8-2 aux Mélèzes. Le HCC a fait la différence en marquant trois buts en 3'39''.

Dominés dans les minutes initiales par un contingent 100% helvétique, les champions en titre de Swiss League ont ensuite su faire preuve d'efficacité entre les 13e et 17e minutes. Les buteurs: Owen, Rüegsegger et Chiriaev. Rüegsegger (2x à la 23e), Loosli (24e) et Kohler (36e), Owre (45e) ont ensuite donné à l'addition une ampleur de grosse fessée.

En déplacement à Winterthour, le HC Sierre n'est pas parvenu à éviter le piège. Les Valaisans ont égaré un point (2-1 ap). Le but de Lukas Lhotak (22e) a longuement permis aux hommes de Mario Pouliot de faire la course en tête avant de devoir passer par les prolongations pour l'emporter, via un but d'Arnaud Montandon (65e).

