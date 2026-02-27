La Chaux-de-Fonds et Sierre ont tous deux remporté leur deuxième acte des quarts de finale des play-off de Swiss League.

Le HCC se sont imposés 3-1 ce soir (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Les Abeilles ont eu la bonne idée d'ouvrir rapidement le score, menant 1-0 après 47 secondes. Si les Grisons sont revenus à la marque (19e), le HCC a finalement pris le dessus pour s'imposer 3-1. Les Neuchâtelois mènent 2-0 dans la série.

Comme le HCC, Sierre a pris les devants tôt dans le match (4e), et n'a pas douté après l'égalisation des Zurichois. Les Valaisans se sont imposés 4-1 et mènent eux aussi 2-0.

Dans les autres séries, Olten mène 2-0 contre Thurgovie et Viège a vu Bâle revenir à 1-1.